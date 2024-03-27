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Haberler > Dünya > Can kayıplarının ardından ABD kararını verdi! Gazze'ye havadan yardımlar sürecek

Can kayıplarının ardından ABD kararını verdi! Gazze'ye havadan yardımlar sürecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Can kayıplarının ardından ABD kararını verdi! Gazze&#039;ye havadan yardımlar sürecek

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD, Gazze Şeridi'ndeki son can kayıplarına rağmen bölgeye havadan yardım indirmeye devam etme kararı aldıklarını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altına alarak zulmettiği Gazze Şeridi'nde insanlık ayıbı yaşanmaya devam ediyor. Bölgede can kaybı 32 bini aşarken, ölüm sebepleri arasında açlık ve susuzluk da eklendi. Bölgeye insani yardımların girişi engellenirken, yardım bekleyen Filistinliler de katlediliyor.

HAVADAN BIRAKILAN YARDIMLAR CAN ALDI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, havadan bırakılan yardımların bazılarının denize düştüğünü, yardımlara ulaşmak isteyen 12 Filistinlinin ise boğularak hayatını kaybettiği duyurmuştu. Öte yandan yardımların düştüğü farklı noktalarda da izdiham sonucu 6 Filistinlinin öldüğü aktarılmıştı.

Havadan yardım yapan tüm ülkelerin tehlike konusunda daha önce uyarıldığını belirten Ofis, "Havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalan Filistin halkımıza insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal açılmasını talep ediyoruz" demişti.

ABD'DEN 'YARDIMA DEVAM' KARARI

Gazze Şeridi’ne havadan yapılan yardımlar sonucu 18 kişi hayatını kaybetmesinin ardından Beyaz Saray, Gazze Şeridi’ne havadan yardım indirmeye devam edeceklerini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, "Havadan yardım, Gazze'deki Filistinlilere umutsuzca ihtiyaç duydukları yardımı sağlamaya yardımcı olduğumuz birçok yoldan biridir ve bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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