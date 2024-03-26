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Gazze'de insani yardım izdihamının görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in karadan yardımı engellediği Gazze'de havadan indirilen insani yardımlar, Filistinlileri hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor. Yardımlar bölgede izdihama neden oldu. Hamas, 18 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyindeki eş-Şati Mülteci Kampı, Sudaniye ve el-Vaha bölgelerine uçaklarla havadan insani yardım malzemeleri indirildi.

Filistinliler yardım malzemelerine akın etti. Bölgede izdiham yaşandı.

İnsanlık dramını gösteren izdiham anları, kameralara yansıdı. 

Gazze'de insani yardım izdihamı! 18 Filistinli hayatını kaybetti - 1. Resim

18 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamas'a bağlı Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerin 12'sinin boğularak, 6'sının ise yaşanan izdiham sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze'de insani yardım izdihamı! 18 Filistinli hayatını kaybetti - 2. Resim

Uçaklarla indirilen yardımların bir kısmının denize, bir kısmının işgal altındaki Filistin topraklarına, bir kısmının ise tehlikeli bölgelere düştüğüne işaret edilen açıklamada, bu durumun yardımlara ulaşmak isteyen Filistinlilerin hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.

Gazze'de insani yardım izdihamı! 18 Filistinli hayatını kaybetti - 3. Resim

HAMAS'TAN 'KARA GEÇİŞLERİ AÇILSIN' ÇAĞRISI

Gazze'ye havadan yardım gönderen tüm ülkelerin daha önce de uyarıldığı ancak durumun tekrarlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yanlış, yersiz ve faydasız üsluptaki havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, 6 aydan beri aralıksız akut gıda kıtlığı ve açlık çeken Filistin halkına insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal ve hızla açılmasını talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Gazze'de insani yardım izdihamı! 18 Filistinli hayatını kaybetti - 4. Resim

Açıklamada, İsrail'in uluslararası kınama ve karar tasarılarını hiç sayarak sınır kapılarını ve geçiş noktalarını kapalı tutması, sivilleri zorla aç bırakarak öldürmesi, haksız abluka, soykırım ve etnik temizlik suçlarını işlemeye devam etmesi en güçlü şekilde kınandı.

ABD yönetiminin İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı abluka ve zorla aç bırakma politikasından sorumlu olduğunun altı çizilen açıklamada, tüm uluslararası kuruluşları üzerlerine düşen görevi yerine getirme ve tüm dünya ülkelerine "işgalcilerin" işlediği soykırım suçunu kınama ve durdurmak için çalışma çağrısı yapıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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