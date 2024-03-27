İsrail ordusu yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldı! Bombalanan çadırda çok sayıda ölü var

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı ve zulmü sürdürüyor. Bölgede çoğunu kadın ve çocukların oluşturduğu can kaybı sayısı 32 bini aşarken, saldırılar daha çok sivillerin sığındığı bölgelere kaymış durumda.

Saldırılara devam eden İsrail ordusunun son hedefi ise yine siviller oldu. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, Han Yunus'un batısında yer alan el-Mevasi bölgesini bombaladı.

FİLİSTİNLİLERİN ÇADIRINI BOMBALADI

İsrail savaş uçakları, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombaladı. Bombardıman sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin çeşitli bölgelerine de hava saldırıları düzenledi.