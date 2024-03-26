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Haberler > Dünya > Filistinlilerin son sığınağıydı! Refah'ın üstüne İsrail bombaları yağıyor

Filistinlilerin son sığınağıydı! Refah'ın üstüne İsrail bombaları yağıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun, yerlerinden edilen Filistinlilerin son sığınağı Refah'a saldılarından son görüntüler geldi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine bombardıman anları görüntülere yansıdı.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 172 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 414'e, yaralı sayısının da 74 bin 787'ye ulaştığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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