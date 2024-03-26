Gazze'de son durum... İsrail soykırıma devam ediyor, aynı aileden 30 kişiyi katlettiler

Gazze'yi yoğun bir bombardıman altına alan İsrail ordusu, hasta ve yaralıların yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı ayakta kalan son hastanelere ve çevrelerine de kasıtlı olarak saldırılarını artırdı. Son olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresinde bir eve saldırı düzenleyen İsrail ordusu, aynı aileden 30 kişiyi öldürdü.

26.03.2024 13:30

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE AYNI AİLEDEN 30 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan binlerce hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi yakınlarına saldırı düzenledi. Hastanenin yakınında bulunan Filistinli "Ebu Hasira" ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

26.03.2024 12:50

İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DA 30 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarına devam ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim, Nablus, Tubas, Cenin, Ramallah ve El Halil kentlerinde 30 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

26.03.2024 12:30

İSRAİL'İN SOYKIRIMI BM RAPORLARINDA

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı "soykırım" yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğunu bildirdi.

Albanese'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı raporu, BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu kapsamında yayımlandı. İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarla Gazze'yi yerle bir ettiği belirtilen raporda, "13 binden fazlası çocuk olmak üzere 30 binin üstünde Filistinli öldürüldü." ifadesi yer aldı.

Raporda, 71 binden fazla kişinin yaralandığı ve çoğunun sakat kaldığı kaydedildi. Gazze'deki yerleşim alanlarının yüzde 70'inin yok edildiği ve nüfusun yüzde 80'nin zorla yerinden edildiği vurgulanan raporda, birçok cesedin enkaz altında kaldığı bildirildi.

"Binlerce kişi gözaltına alındı, sistematik olarak insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldı." ifadesinin kullanıldığı raporda, Filistinlilerin yaşadığı bu öngörülemeyen travmanın nesiller boyu devam edeceğinin altı çizildi.

Raporda, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı "soykırım" yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğu vurgulandı. Bu konudaki en önemli bulgulardan birinin, İsrail'in idari ve askeri liderliği ile askerlerinin, "Filistin halkına yönelik soykırımsal şiddeti" meşrulaştırmak için savaş hukuku ilkelerini kasıtlı şekilde ihlal etmeleri olduğu kaydedildi.

26.03.2024 11:40

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'NİN GÜNEYİNDE 15 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin merkezli haber ajansı Şihab'ın (shehabnews) haberine göre, İsrail ordusu Refah'ın kuzeyindeki Musbih bölgesinde Ebu Nukira ailesinin evini bombaladı. Saldırı sonucunda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

26.03.2024 10:25

İSRAİL'İN KUŞATTIĞI GAZZE'DEKİ EMEL HASTANESİ SERVİS DIŞI KALDI

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin kuşattığı ve sağlık çalışanlarını ayrılmaya zorladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Emel Hastanesi'nin servis dışı kaldığını bildirdi.

Yer: Gazze