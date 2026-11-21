Türkiye 16. Vergi Kongresi'nde konuşan Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, ekonomik eşitsizliğin hava, su, toprak kirliliğini de etkilediğini belirterek “Amerika'da doğan bir çocuk 6 yaşına kadar Bangladeş'te doğan bir çocuğun oluşturduğu karbon emisyonunun 180 misli daha fazla emisyon oluşturuyor” dedi.

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İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği, ‘Türkiye 16. Vergi Kongresi’ni Onursal Genel Başkanı Mustafa Harputluoğlu anısına gerçekleştirdi. İki yılda bir yapılan ve bugün sona erecek kongrede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında hukuki güvenlik, vergi politika ve uygulamaları ele alındı.

Kongre Başkanı Nazım Anıl, kalkınmanın kalıcı olabilmesi için güçlü kurumlara, öngörülebilir politikalara, adil bir vergi sistemine ve her şeyden önemlisi hukuk güvenliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz da güven faktörünün mükellefin vergiye uyumunu etkilediğini kaydetti.

Kongrede ‘Sürdürülebilir Kalkınmanın Önündeki Engeller’ konulu bir sunum yapan Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan ise fırsat eşitsizliğine vurgu yaparak, dünyada en zengin yüzde 10 nüfusun, küresel ekonomide üretilen gelirlerin yüzde 53’ünü aldığını, bunun altındaki yüzde 50’lik kesimin ise gelirlerin yüzde 8’ini aldığını söyledi.

Yeldan “Yüzde 10 en zengin kesim dünyadaki servetlerin yüzde 75’ine sahip. Yüzde 50’lik ikinci kesim servetin sadece yüzde 2’sini elinde tutuyor” dedi. Eşitsizliğin; hava, su ve toprak kirliliğini de etkilediğini anlatan Yeldan, Oxfam verilerini paylaşarak, şunları söyledi:

“Bugün Amerika’da doğan bir çocuk 6 yaşına gelene kadar Bangladeş’te doğan bir çocuğun oluşturduğu karbon emisyonunun 180 misli daha fazla emisyon oluşturuyor. Kullandığı oyuncak ve mamalardan giydiği kıyafetlere kadar... 6 yaşından sonra da bu fark giderek daha derinleşiyor.”

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İKLİM FİNANSMANI İHTİYACI 305 MİLYAR $

Sanayileşme süreçlerinde fosil yakıtlardan yararlanarak ekonomik büyümelerini gerçekleştiren gelişmiş ülkeler temiz enerji yatırımlarını artırırken, gelişmekte olan ülkeler iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için ilave kaynağa ihtiyaç duyuyor.

Gelişmekte olan ülkelerin yıllık uyum finansmanı ihtiyacının 2035 itibarıyla yaklaşık 305 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İklim adaleti tartışmalarında öne çıkan ‘kirleten ödesin’ yaklaşımı, tarihsel olarak yüksek sera gazı emisyonuna neden olan ülkelerin, iklim değişikliğinden daha fazla etkilenen ve finansman kaynakları sınırlı ülkelere destek sağlaması gerektiği yaklaşımını güçlendiriyor.

COP31’de konuşan Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Maliye Bakan Yardımcısı Sitthiroth Rasphone, gelişmekte olan ülkelerin iklim hedeflerini gerçekleştirebilmesi için finansman desteğinin artırılması gerektiğini belirtti.

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