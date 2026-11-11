Karbon emisyonu şarj kredisi olacak

Togg’dan elektrikli araç kullanıcılarına yeni ödül sistemi geliyor. Kullanıcıların yolculukları sırasında oluşan karbon ayak izi token’lara dönüştürülecek, kazanılan dijital varlıklar şarj kredisinde kullanılabilecek. Gürcan Karakaş, yenilenebilir enerjiyle şarj yapanların daha fazla token kazanacağını açıkladı.

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Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg, karbon ayak izini dijital bir değere dönüştürerek şarj sistemine entegre etmeye hazırlanıyor. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, kullanıcıların yolculuklarından kaynaklanan karbon ayak izinin token’lara dönüştürüleceğini ve bu token’ların şarj kredisi olarak kullanılabileceğini açıkladı.

COP31’in Küresel Bankacılık Partnerleri BBVA ve Garanti BBVA, zirvenin ikinci gününde enerji ve ulaşım teması kapsamında farklı sektörlerden temsilcileri ortak pavilyonlarında ağırladı. Günün öne çıkan etkinliklerinden biri, Dünya Ekonomik Forumu’ndan Francisco Betti’nin moderatörlüğünde Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ve Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın katıldığı “Sürdürülebilir Mobilite Dönüşümünün Finansmanı” paneli oldu.

Panelde Togg’un Trumore platformu ile Garanti BBVA Mobil arasındaki entegrasyonun dijital taşıt finansmanına katkısı ele alındı. Panelde konuşan Karakaş, karbon ayak izinin saniyeler içinde izlenip onaylanabildiğini belirterek “Finansal sistem karbon kredisi ticaretine hazır hâle gelene kadar bu süreç token’lara dönüştürülerek yürütülmektedir. Doğrulanmış karbon ayak izinden ibaret olan token’lar kullanıcılara verilecek, Togg kullanıcıları bunu doğrudan şarj kredisi olarak kullanabilecek. Aracınızı yüzde 100 yenilenebilir enerji ile şarj ederseniz, ödül olarak daha fazla token kazanabilirsiniz” dedi. Karakaş, üç yıl içerisinde şarj probleminin tamamen sona ermesini beklediklerini de dile getirdi.

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Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise elektrikli mobilitenin yaygınlaşması için finansman modellerinin de dönüşmesi gerektiğini söyledi. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra finansmana erişim ve şarj altyapısının önemine dikkat çeken Akten, daha esnek geri ödeme planları, kiralama ve kullanıma dayalı modellerin elektrikli araçlara erişimi artırabileceğini belirtti. Akten, şarj ağları ve batarya yatırımlarında finansman vadelerinin projelerin geri dönüş süresi ve nakit akışıyla uyumlu olması gerektiğini dile getirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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