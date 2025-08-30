İsrail saldırısında Husi Başbakan ve üst düzey yetkililer öldürüldü!
Dünya Haberleri / Dış Haberler
Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
Yemen, Husiler tarafından yönetilen hükümetin Başbakanı Mücahid Ahmed Galib el-Rahwi’nin geçen perşembe günü İsrail hava saldırılarında birkaç bakanla birlikte öldürüldüğünü doğruladı.
Yemen'de yayın yapan haber kanalları Husi Başbakanı Galib el-Rahavi'nin, İsrail Ordusu'nun perşembe günü Sana'da düzenlediği saldırıda öldüğünü doğruladı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık