İsrail saldırısında Husi Başbakan ve üst düzey yetkililer öldürüldü!

İsrail saldırısında Husi Başbakan ve üst düzey yetkililer öldürüldü!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrail saldırısında Husi Başbakan ve üst düzey yetkililer öldürüldü!
Yemen, Husi, İsrail, Başbakan, Ölüm, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yemen, Husiler tarafından yönetilen hükümetin Başbakanı Mücahid Ahmed Galib el-Rahwi’nin geçen perşembe günü İsrail hava saldırılarında birkaç bakanla birlikte öldürüldüğünü doğruladı.

Yemen'de yayın yapan haber kanalları Husi Başbakanı Galib el-Rahavi'nin, İsrail Ordusu'nun perşembe günü Sana'da düzenlediği saldırıda öldüğünü doğruladı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler
