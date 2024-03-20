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İsrail sivillerin sığındığı evi bombaladı, çok sayıda ölü var yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail sivillerin sığındığı evi bombaladı, çok sayıda ölü var yaralı var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İşgal ordusu Gazze'nin doğusunda yer alan Ed-Durc Mahallesi'ndeki Sidra bölgesine de bomba yağdırdı. Kuzeydeki bölgeler de topçu atışı ile hedef alındı. Sivillere yönelik saldırılar eş zamanlı yapıldı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana topyekün abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde bombardımanına aralıksız olarak devam ediyor. İşgal ordusunun hedefinde ise yine siviller yer aldı. Gazze'nin birçok noktasına eş zamanlı saldırılar düzenlendi. Ölü ve yaralı sayısı arttı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

YERİNDEN EDİLENLERİN SIĞINDIĞI EV MEZARLARI OLDU

Kaynaklar, saldırıda çoğu yerinden edilmiş kişiler olmak üzere 27 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

SALDIRILAR EŞ ZAMANLI YAPILDI

İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin doğusundaki Ed-Durc Mahallesi'ndeki Sidra bölgesine düzenlediği hava saldırısında da ölenlerin olduğu kaydedilen haberde, bu saldırılara eş zamanlı olarak Gazze şehrinin kuzeyi ve diğer bölgelerinin de topçu atışıyla hedef alındığı ifade edildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

31 BİNDEN FAZLA SİVİL KATLEDİLDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli hayatını kaybetti, 73 bin 792 kişi yaralandı.

HASTANELER HEDEF NOKLALARI OLDU

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 593 askerinin öldüğünü duyurdu.

İNSANİ ARADA 240 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST BIRAKILDI

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER BATI ŞERİA'DA 434 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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