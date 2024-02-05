İsrail sokakları katile bayrak açtı, protestocular erken seçim istiyor

İsrail’de erken seçim ve Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericiler ile polis çatıştı. Göstericiler, Netanyahu’ya “Katil defol” diye seslendi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de yaklaşık bin kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükûmetinin istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi.

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İsrail polisi, yaya ve atlı polislerle Savunma Bakanlığı yakınındaki göstericilere müdahale etti, en az üç kişiyi gözaltına aldı. Kudüs’te ise protestocular Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un ikametgâhı önünde gösteri yaparak rehinelerin serbest bırakılması için daha fazla adım atılması çağrısında bulundu ve seçimlerin derhal ilan edilmesini talep etti.

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SİYONİST ORDU ÖLÜM SAÇIYOR

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 121’inci gününde de devam etti. Siyonist ordu son olarak sivillerin sığındığı Refah şehrini bir kez daha vurdu. Dünkü saldırılarda 127 kişi hayatını kaybetti. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190’ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ceset olduğu bildiriliyor.