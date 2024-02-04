Katil İsrail'e peş peşe tepkiler... "İntikamla zafer olmaz"

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 121'inci gününde de devam ederken, Netanyahu yönetimine birçok ülkede protesto eylemi düzenlendi. Tel Aviv'deki bir gösterici, "Tek zafer, insan hayatının korunmasıdır." derken, "İntikamla zafer olmaz" pankartı dikkat çekti. Öte yandan, İngiltere, Almanya ve Avusturya'da da Filistin'e destek yürüyüşleri vardı.

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 127 artarak, 27 bin 365'e çıktı. Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE PROTESTO GÖSTERİSİ

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki eylemciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. İsrail polisi, göstericilerin etrafında konuşlandı.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında toplanan yaklaşık 70-80 kişilik İsrailli grup, "İntikamla zafer olmaz", "Yerleşimci terörünü durdurun", "Güvenlik sadece barışla sağlanır", "İşgal varken demokrasi olmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericilerden Dana Mills, İsrail toplumunun militarize olduğunu ve savaşa karşı çıkmanın zor olduğunu belirterek "7 Ekim'den sonra halkın travması intikam için yönlendirildi. Bugün sivillerin hedef alınmamasını masumların zarar görmemesini konuşmak bile zorlaştı. Bizler bugün ateşkes çağrısı yapıyoruz. Bunu Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için de yapıyoruz. Savaş uzadıkça esirlerin de hayatı tehlikeye giriyor. Çok küçük bir azınlığız ama burada toplanarak bu mesajın daha fazla insana ulaşması için çalışıyoruz." dedi.

Tek zaferin siyasi çözüm olduğuna işaret eden Mills, 14 yaşında barış aktivistliği yapmaya başladığını, bugün 42 yaşına geldiğini, "iki tarafa da barış gelmeden, herkese insan hakları sağlanmadan zaferden söz edilemeyeceği" mesajında ısrarcı olduklarını vurguladı.

Mills, "Hamas'a karşı zafer kazanmak demek, Afganistan'da zafer elde etme tartışmasına benziyor. İngiltere ve ABD güçlerine burada ne olduğunu biliyoruz. Bugün Gazze'de aynı şeyi görüyoruz. Zafer söyleminin bu süreçte kullanımı korkunçtu. Halk bu söylemle uyutuluyor. Tek zafer, insan hayatının korunmasıdır." diye konuştu.

Batılı ülkelerin, İsrail'in çıkarlarını korumakta daha özenli davranarak bu saldırıları durdurması için müdahale etmesini istediğini paylaşan Mills, Batılı ülkelerin İsrail'i ateşkese ve kalıcı bir siyasi çözüme yönlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

"SAVAŞ VE KAN DÖKMEK KESİNLİKLE ÇÖZÜM DEĞİL"

İsrailli gösterici Martin Goldberg de İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında siyasetçilerin zafer vaadinin gerçekçi olmadığı, savaştan sonra burada ne yapacaklarına ilişkin bir planlarının dahi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'deki aşırı sağcı siyasetçilerin burada yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurma fikrinde olmasını kabul edilemez bulduğunu söyleyen Goldberg, "Bana göre tek çözüm, barışçıl bir çözümün bulunması. Birbirimizi sevmek, birbirimizden hoşlanmak zorunda değiliz ama bir arada yaşayabileceğimiz bir çözüm bulmamız gerekiyor. Belki benim kuşağımda olmaz ama gelecek kuşakta, bir arada yaşadığımız zaman bağımlı hale geleceğiz ve iki taraf da kazanacak. Savaş ve kan dökmek, kesinlikle çözüm değil." ifadelerini kullandı.

Goldberg, işgal altındaki Batı Şeria'daki fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetinin kabul edilemez bulduğunu vurgulayarak "Filistinlilerin temel insan haklarına sahip olarak barış içinde yaşamak istediğini" söyledi.

LONDRA'DA İSRAİL PROTESTOSU

Öte yandan, dün de İngiltere’nin başkenti Londra’da, on binlerce kişi Gazze’de “soykırımın durdurulması” çağrısıyla 8. kez ulusal yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan göstericiler, Gazze’de acil ateşkes talebinde bulundu ve İngiliz hükümetini, İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarına ortak olmakla itham etti.

Başkent Londra'daki İngiliz yayın kuruluşu BBC önünde toplanıp Başbakanlık ile bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'ne yürüyen göstericiler, İngiliz hükümetini, "İsrail'in Gazze'deki soykırımına suçları ortak olmakla" itham etti ve hükümeti bu ortaklığa son vermeye çağırdı. Ellerinde, "Özgür Filistin", "Gazze'yi bombalamaya son verin", "Şimdi ateşkes" ve "Katil Netanyahu" yazılı pankartlar taşıyan Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de, "soykırımın durdurulması" talebinde bulundu.

Yürüyüşü organize eden Filistin Dayanışma Kampanyasından (PSC) yapılan açıklamada da İngiliz hükümetinin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına verdiği yanıtın "kesinlikle utanç verici" olduğu belirtilerek söz konusu yanıtın, mahkemenin kararının önemini ve aciliyetini küçümsemeye çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatının askıya alınmasının, "acil tepki" olması gerektiğinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ancak İngiliz hükümeti bunun yerine, Gazze'deki ve bölgenin diğer yerlerindeki Filistinli mültecilere temel hizmetlerin sağlanmasında hayati rol oynayan UNRWA'ya yönelik finansmanın askıya alınmasında diğer ülkelere katıldığı vurgulandı. Bu, bir soykırım bağlamında vicdansızlıktır."

ALMANYA'DA FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe, yağmura rağmen yaklaşık 500 kişi katıldı.

Düsseldorf ana tren istasyonu yakınında iki haftada bir düzenlenen gösteride, "Filistin'e özgürlük" temasıyla bir araya gelen göstericiler slogan atarak, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyarak yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe, Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden kişiler de destek verdi.

Friedrich-Ebert Caddesi'nde başlayan yürüyüş Graf-Adolf Meydanı'nda sona erdi.

Meydanda yapılan konuşmalarda, İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalıp İsrail'i destekleyen Batılı ülkeler eleştirildi.

AVUSTURYA'DA 'SESSİZ' YÜRÜYÜŞ

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in yaklaşık 4 aydır Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 28 bine yakın Filistinli için "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

Başkentin önemli noktalarından Devlet Opera binası önünde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze’ye Özgürlük" ve "Soykırıma Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriyi düzenleyen organizatörlerden yapılan açıklamada, Gazze'de bilinen 28 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, bombalanan binalar altında sayısı bilinmeyen çok sayıda ölünün bulunduğu kaydedildi.

Bu gösterinin "bir hüzün yürüyüşü olduğu" ve slogan atılmayacağı belirtilen açıklamada, yaşamını yitiren Filistinlileri temsilen sessiz yürüyüş boyunca mum taşınacağı aktarıldı.

Devlet Opera binası önünden harekete geçen göstericiler, eski şehir olarak adlandırılan birinci bölgeden geçerek tarihi Votiv Kilisesi önüne yürüdü.