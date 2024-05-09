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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir&#039;den &quot;Hamas Biden&#039;ı seviyor&quot; paylaşımı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in Refah’a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından İsrail karıştı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, "Hamas, Biden'ı seviyor" paylaşımı yaptı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas Biden’ı seviyor." ifadesini kullandı.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid de X platformundan yaptığı açıklamada Ben-Gvir’in paylaşımına tepki verdi. Lapid, açıklamasında, "(İsrail Başbakanı) Netanyahu bugün Ben Gvir'i (kabineden) kovmazsa, ordudaki her askeri ve İsrail Devleti'ndeki her vatandaşı tehlikeye atar." ifadelerine yer verdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den

BIDEN'IN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı. Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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