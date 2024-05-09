Refah ve Gazze'de son durum... Biden'dan Netanyahu'ya uyarı: İsrail kapsamlı bir saldırıyla Refah'a girerse...

İsrail, 1,5 milyon Filistinlinin sıkıştığı Refah'a harekât başlatınca, ABD ağır bombaların sevkiyatını durduracağını açıklamıştı. Dün ABD Başkanı Biden'dan da İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına ilişkin açıklama geldi. Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuştu. İşte Refah ve Gazze'den son dakika haberleri...

Canlı Anlatım Özeti GAZZE'YE SALDIRILAR SÜRÜYOR, ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İSRAİL, SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

BİDEN: İSRAİL KAPSAMLI BİR SALDIRIYLA REFAH'A GİRERSE...

"İSRAİL ANLAŞMAYA VARMA KONUSUNDA CİDDİ DEĞİL"

ABD, İSRAİL'DEN REFAH SINIR KAPISININ ACİLEN AÇMASINI İSTEDİ

İSRAİL: ABD'NİN KARARI HAYAL KIRIKLIĞI

09.05.2024 07:00

GAZZE'YE SALDIRILAR SÜRÜYOR, ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun, evleri, yolları ve boş arazileri hedef alan ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan yoğun hava saldırıları eşliğinde Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, ez-Zeytun ve es-Sabra mahallelerine kara saldırısı düzenlediği bildirildi.

Tanıklar, İsrail ordusunun kara saldırısıyla eş zamanlı olarak evleri, yolları ve boş arazileri hedef alan yoğun hava saldırıları nedeniyle çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını belirtti.

Hedef alınan evlerin "Davud", "Yasin", "Ebu Hivar" ve "Nasır" ailelerine ait olduğunu anlatan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait helikopterler ve tankların Zeytun Mahallesi'ndeki çeşitli bölgelere yoğun şekilde ateş açtığını aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Zeytun'daki 8. Cadde ile Musallabe bölgesine baskın yaptığını, bazı birliklerin de Tel el-Heva Mahallesi'ne yöneldiğini ifade etti.

Tanıklar, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Tel el-Heva ve Zeytun mahallelerinden yüzlerce Filistinlinin Gazze kentinin kuzeyine doğru yerinden edildiğine dikkati çekti.

09.05.2024 04:00

İSRAİL, SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

İsrail ordusu Refah kentinin doğusundaki saldırılarına ilişkin olduğunu iddia ettikleri görüntüleri paylaştı. Görüntülerde çok sayıda tankın bir arada olduğu görüldü.

09.05.2024 02:45

BİDEN: İSRAİL KAPSAMLI BİR SALDIRIYLA REFAH'A GİRERSE...

ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem de İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden, yönetiminin geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve (İsrail'in) sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü." yorumunu yaparak Amerikan üretimi bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etmiş oldu.

Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuştu.

İsrail'in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının altını çizen Biden, bununla birlikte İsrail'in sivil yerleşim bölgelerinde kullandığı bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracaklarını vurguladı.

09.05.2024 02:00

"İSRAİL ANLAŞMAYA VARMA KONUSUNDA CİDDİ DEĞİL"

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "müzakerelerden kaçınmak için bahaneler üretmeye" çalıştığını belirterek, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması konusundan ciddi olmadığını kaydetti.

Hamaslı yetkili açıklamasında, “İsrail anlaşmaya varma konusunda ciddi değil. Müzakereleri, Refah kentini ve sınır kapısını (Refah Sınır Kapısı) işgal etmek için bir kılıf olarak kullanıyor.” ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu “müzakerelerden kaçınmak için bahaneler üretmeye” çalışmakla suçlayan Rişk, Netanyahu’nun da Hamas ile arabulucuları suçladığını aktardı.

Rişk, Hamas’ın arabuluculara tekliflerini kabul etme noktasında ortaya koyduğu tutuma bağlı olduğunu bildirdi.

09.05.2024 01:00

ABD, İSRAİL'DEN REFAH SINIR KAPISININ ACİLEN AÇMASINI İSTEDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, üst düzey ABD'li yetkililer İsrail'e, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılması gerektiğini söyledi.

Güvenlik teşkilatında, İsrail ordusunun bölgeden ayrılmasından sonra sınır kapısını kimin kontrol edeceğiyle ilgili yoğun görüşmeler başladığı ifade edildi.

İnsani yardımların geçişi için sınır kapısının ne zaman açılacağının henüz belirlenmediği ifade edilen haberde, İsrail'in ABD'ye, sınırın kim tarafından yönetileceği belirlendikten sonra açılacağını ilettiği aktarıldı.

ABD'nin, Refah Sınır Kapısı'ndan kimin sorumlu olacağı konusunda İsrail'in henüz net bir açıklama yapmadığını söylediği aktarılan haberde, ismi açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkililerinin, Tel Aviv yönetiminin hiçbir şekilde Hamas'ın burayı yeniden yönetmesine izin vermeyeceğini söylediği belirtildi.

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09.05.2024 00:30

İSRAİL: ABD'NİN KARARI HAYAL KIRIKLIĞI

İsrail, ABD'nin kendisine askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararından duyduğu "hayal kırıklığını" dile getirdi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, konuya ilişkin Israel Hayom gazetesine açıklamada bulundu.

Erdan, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının büyük hayal oluşturduğunu söyledi.

Yer: Gazze