İsrail'den pişkin açıklama! 'Yanlış silah tercih etmişiz'

29 Aralık 2023 09:35 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 10:18

İsrail'in kamu yayıncısı Kan News'e konuşan İsrailli bir askeri yetkili, 24 Aralık'ta Magazi Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda 'yanlış cephaneyi' kullandıklarını ve bunun da yüksek sivil ölümlerine yol açtığını belirtti. Pazar günü gerçekleştirilen saldırıda en az 86 kişi hayatını kaybetmiş, BM can kaybının artabileceğini belirtmişti.

'YANILIŞIKLA OLDU'

ABD merkezli The New York Times'ın haberine göre, İsrail ordusunun Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin yoğun nüfuslu bir mahalleye hava saldırısı düzenlendiği ve yetkililerinin onlarca kişinin öldüğünü söylediği her iki saldırıda da sivillere "kasıtsız zarar" verdiğini söyledi.

İsrail'in 'nadiren' hata kabul ettiğini belirten NY Times'ın aktardığına göre, İsrail ordususun, sivillerin kaybından üzüntü duyduğunu belirtti:

"İlk soruşturmalar sonucunda, saldırılar sırasında hedeflerin yakınında bulunan diğer binaların da vurulduğunu ortaya çıkardı, bu da muhtemelen olaya karışmayan sivillerin zarar görmesine yol açtı"

ORANTISIZ GÜÇ KULLANIYORLAR

Dünya kamuoyunun İsrail'e yönelttiği eleştriler, bombardımanın sıklığına ilişkin olmasının yanı sıra kullanılan silahların niteliği ve muhtevası ile de ilgili. ABD tarafından sağlanan ve pek çok askeri uzmanın yoğun nüfuslu bölgeler için uygun olmadığını söylediği 1 tonluk bombalar, Filistinli sivillere karşı sıklıkla kullanılıyor.

Geçtiğimiz günlerde New York Times'ın özel haberinde, uzaydan gözlemlenen ve yapay zeka kullanılarak sayısı tespit edilen kraterler, uzmanların aktardığına göre, ancak, 1 tonluk bombalar aracılığıyla açılabiliyor.

İsrail-Filistin Savaşı'ndan öne çıkan gelişmeler:

09:56 BM yetkilisi, İsrail askerlerinin Gazze'de yardım konvoyuna ateş açtığını bildirdi



09:53 Gazze'de rehin tutulan İsrail-Amerikan-Kanada uyruklu kadının öldüğü doğrulandı

09:41 ABD, Kızıldeniz'de dron ve balistik füze düşürdüğünü duyurdu



08:36 Küba lideri Canel: "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık"

05:58 İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü

04:58 New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

04:29 Cezayir'deki ana muhalefet partisi: Filistin'deki direnişi destekleyen ülkelerden oluşan bir koalisyon kurulsun

03:33 Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların görüşülmesini iptal etti

02:25 İsrail'in Şam'a bir hava saldırısı daha düzenlediği iddia edildi

02:24 İsrail ordusu, Gazze'de esir tutulan 3 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldürülmesinden sorumlu olduğunu kabul etti

02:05 Kassam sözcüsü, kara harekatının başından beri 825 İsrail askeri aracını imha ettiklerini duyurdu

01:36 Kudüs'ün güneyinde düzenlenen bıçaklı saldırıda biri ağır iki kişi yaralandı

01:33 Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden Alman hükümetine Gazze çağrısı

00:37 New York'ta çoğu Yahudi asıllı binlerce Amerikalı Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü

00:32 Hamas, Gazze'ye saldırıları durduracak önerilere açık, "tankla" gelecek yönetime karşı

00:07 İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

00:02 İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldı