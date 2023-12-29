İsrail'den pişkin açıklama! 'Yanlış silah tercih etmişiz'
Gazze'de katliam yapmaya devam ederken İsrail'den şaşırtıcı bir açıklama geldi. İsrail ordusu, 24 Aralık'ta gerçekleştirdiği ve Magazi Mülteci Kampı'nda 86 sivilin hayatına son verdiği hava saldırısında sözde 'yanlış silah' tercih ettiklerini ve bunun yüksek sayıda sivil ölümüne yol açtığını itiraf etti. İsrail-Filistin Savaşı'nda dakika dakika son gelişmeler...
İsrail'in kamu yayıncısı Kan News'e konuşan İsrailli bir askeri yetkili, 24 Aralık'ta Magazi Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda 'yanlış cephaneyi' kullandıklarını ve bunun da yüksek sivil ölümlerine yol açtığını belirtti. Pazar günü gerçekleştirilen saldırıda en az 86 kişi hayatını kaybetmiş, BM can kaybının artabileceğini belirtmişti.
'YANILIŞIKLA OLDU'
ABD merkezli The New York Times'ın haberine göre, İsrail ordusunun Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin yoğun nüfuslu bir mahalleye hava saldırısı düzenlendiği ve yetkililerinin onlarca kişinin öldüğünü söylediği her iki saldırıda da sivillere "kasıtsız zarar" verdiğini söyledi.
İsrail'in 'nadiren' hata kabul ettiğini belirten NY Times'ın aktardığına göre, İsrail ordususun, sivillerin kaybından üzüntü duyduğunu belirtti:
"İlk soruşturmalar sonucunda, saldırılar sırasında hedeflerin yakınında bulunan diğer binaların da vurulduğunu ortaya çıkardı, bu da muhtemelen olaya karışmayan sivillerin zarar görmesine yol açtı"
ORANTISIZ GÜÇ KULLANIYORLAR
Dünya kamuoyunun İsrail'e yönelttiği eleştriler, bombardımanın sıklığına ilişkin olmasının yanı sıra kullanılan silahların niteliği ve muhtevası ile de ilgili. ABD tarafından sağlanan ve pek çok askeri uzmanın yoğun nüfuslu bölgeler için uygun olmadığını söylediği 1 tonluk bombalar, Filistinli sivillere karşı sıklıkla kullanılıyor.
Geçtiğimiz günlerde New York Times'ın özel haberinde, uzaydan gözlemlenen ve yapay zeka kullanılarak sayısı tespit edilen kraterler, uzmanların aktardığına göre, ancak, 1 tonluk bombalar aracılığıyla açılabiliyor.
İsrail-Filistin Savaşı'ndan öne çıkan gelişmeler:
09:56 BM yetkilisi, İsrail askerlerinin Gazze'de yardım konvoyuna ateş açtığını bildirdi
09:53 Gazze'de rehin tutulan İsrail-Amerikan-Kanada uyruklu kadının öldüğü doğrulandı
09:41 ABD, Kızıldeniz'de dron ve balistik füze düşürdüğünü duyurdu
08:36 Küba lideri Canel: "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık"
05:58 İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü
04:58 New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
04:29 Cezayir'deki ana muhalefet partisi: Filistin'deki direnişi destekleyen ülkelerden oluşan bir koalisyon kurulsun
03:33 Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların görüşülmesini iptal etti
02:25 İsrail'in Şam'a bir hava saldırısı daha düzenlediği iddia edildi
02:24 İsrail ordusu, Gazze'de esir tutulan 3 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldürülmesinden sorumlu olduğunu kabul etti
02:05 Kassam sözcüsü, kara harekatının başından beri 825 İsrail askeri aracını imha ettiklerini duyurdu
01:36 Kudüs'ün güneyinde düzenlenen bıçaklı saldırıda biri ağır iki kişi yaralandı
01:33 Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden Alman hükümetine Gazze çağrısı
00:37 New York'ta çoğu Yahudi asıllı binlerce Amerikalı Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü
00:32 Hamas, Gazze'ye saldırıları durduracak önerilere açık, "tankla" gelecek yönetime karşı
00:07 İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
00:02 İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldı
Kaynak: The New York Times