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İsrail’in çöldeki işkence merkezinde 1.500 ceset! Kimlikleri bilinmiyor, bazıları çürümeye başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail’in çöldeki işkence merkezinde 1.500 ceset! Kimlikleri bilinmiyor, bazıları çürümeye başladı
Haaretz, İsrail, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail basını, 1.500 Filistinlinin cenazesinin 7 Ekim’den bu yana işkence ve ihlallerle gündeme gelen Necef (Negev) Çölü’ndeki Sde Teman Gözaltı Merkezinde tutulduğunu belirtti.

Haaretz gazetesine konuşan bir bakanlık yetkilisi ile askeri kaynak konuya ilişkin bilgi verdi. Haberde bakanlık yetkilisinin “Gazze’ye saldırıların ilk aylarında Arap olduğu açıkça belli olan fakat kimliği belirlenemeyen cesetler bulunduğu” ifadesine yer verildi. Yetkili, bulunan cesetlerin yakınlarının bu konuda polisle iletişime geçmediğini ve cansız bedenlerin nakledildiği Sde Teman’da yaklaşık 1.500 cesedin alıkonulduğunu belirtti. Habere göre İsrailli asker, cesetlerin buzdolaplarında saklandığını, isimlerine göre değil de numaralara göre sınıflandırıldığını kaydetti. Cesetlerin durumunun kötü olduğunu belirten asker, bazılarının çürümeye başladığını, bazılarının uzuvlarının olmadığını ifade etti. Ayrıca cenazelerin, 7 Ekim saldırısında ölenlerin kimlik tespiti için götürüldüğü Şura Üssüne veya otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmediğine dikkat çekildi. 

'KAPATILSIN' DİLEKÇESİ

İsrailli 5 insan hakları örgütü, mayıs ayında Sde Teman Gözaltı Merkezinin derhâl kapatılmasını talep eden bir dilekçe sunmuştu. Sivil Haklar Derneği, dilekçede “Sde Teman’daki tutuklulara yapılan işkenceye son verilmesi ve merkezin kapatılmasının” talep edildiğini aktarmıştı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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