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İsrail'in ölüye de saygısı yok! Refah'ta 9 Filistinlinin çürümeye yüz tutmuş cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;in ölüye de saygısı yok! Refah&#039;ta 9 Filistinlinin çürümeye yüz tutmuş cesedi bulundu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in katliam yaptığı Gazze'nin güneyindeki Refah'tan kan donduran bir haber geldi. İsrail ordusunun saldırılarında öldürülmüş 9 Filistinlinin çürümeye yüz tutmuş cesetleri bulundu.

Y6 Mayıs'tan itibaren İsrail ordusunun kara saldırılarına maruz kalan Refah kentinin batı kesimindeki Tel es-Sultan Mahallesi ve El-Haşaşin mevkiinde 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

BAŞKA CANSIZ BEDENLER DE OLABİLİR

Filistinlilere ait cenazelerin bazıları çürümeye yüz tutmuşken, diğerlerinin ise İsrail ordusunun sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında öldüğü kaydedildi. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun bölgede bombaladığı evlerin enkazında başka cansız bedenlerin de olabileceğine dikkati çekti.

38 BİNE YAKIN MASUM KATLEDİLDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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