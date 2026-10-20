İsrail’in savaş hırsı dünyaya sığmadı! Uzay Tugayı kurdular

İşgalci İsrail, askeri gücünü atmosferin ötesine taşımak için harekete geçti. Tel Aviv yönetimi, uzaydan geniş coğrafyaları gözetleme ve hedeflere saldırma kapasitesini geliştirmek amacıyla "Uzay Tugayı" kurdu.

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İsrail, askeri operasyonlarının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. İsrail ordusu bünyesinde kurulan yeni "Uzay Tugayı" ile uzay teknolojilerinin askerî amaçlarla kullanımının tek bir komuta altında toplanması ve ülkenin gözetleme ile saldırı kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Uzay Tugayı kurma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

YILDIZ SAVAŞLARI ÖRNEĞİNİ VERDİLER

Katz, İsrail'in uzay politikası ve savunma gücünün "Yıldız Savaşları" seviyesine geleceğini​​​​​​​ iddia ederek, "İsrail'i uzay alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını" duyurdu.

"Uzaydan geniş coğrafyadaki tüm hedefleri gözetleme ve saldırma kapasitesinin" yanı sıra "İsrail'in bölgesel ve küresel bir güç olarak konumunu" sağlamlaştıracağını savunan Katz, bu gücün "yakın ve uzak düşmanları caydırmaya katkı sağlayacağı" iddiasında bulundu.

UZAY VE ROBOT TUGAYLARI

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu bünyesinde kurulacak "Uzay Tugayı" ile uzay teknolojilerine yönelik faaliyetlerin tek bir kurumsal çatı altında toplanması hedefleniyor.

Tugayın "Hoşen" adlı bir askeri program çerçevesinde faaliyet göstereceği belirtilirken, İsrail ordusunun "uzayın modern savaşlarda kritik bir boyut haline geldiğini fark ettiği" aktarıldı.

Uzay Tugayı'nın komutanlığına adı açıklanmayan bir tuğgeneralin getirildiği ve tugaydaki iki birimin komutanlığına iki albayın görevlendirildiği​​​​​​​ kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun teknolojik kapasitesini artırmak ve robotik alanındaki faaliyetlerini birleştirmek amacıyla özel bir "Robot Tugayı" kurulması kararı aldığı ve birimin komutanlığına Tuğgeneral rütbesinde bir subayın atandığı bilgisi verildi.

YAPAY ZEKAYLA SİVİL KATLİAMI

İsrail ordusu, Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği soykırımda binlerce sivilin ölümüne yol açan yüksek hata payına sahip yapay zeka sistemlerini yoğun olarak kullanıyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ise İsrail ordusunun ihlalleri nedeniyle Gazze'de 1522 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 421 kişi yaralandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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