İsrail ordusu, Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlileri takip etmek ve yüz tanıma sistemlerini çalıştırmak amacıyla Amazon’un bulut platformuna 3,5 milyon fotoğraf yükledi.

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Gazze'deki soykırım makinesini lojistik ve teknolojik yatırımlarla besleyen İsrail'in, kitle gözetiminde Amerikan kartını oynadığı ortaya çıktı.

Gizli askeri belgelere göre Tel Aviv yönetimi, Amazon Web Services altyapısını ve yapay zeka yüz tanıma sistemlerini kullanarak milyonlarca sivili rızasız bir şekilde dijital kuşatma altına aldı.

İsrail'in savaş makinesine teknoloji desteği! 3,5 milyon Filistinli böyle fişlendi

FOTOĞRAFLARI NEDEN YÜKLEDİ?

The Guardian'ın araştırmasına göre İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk aylarında Filistinlilere ait 3,5 milyon fotoğrafı Amazon'un bulut sistemine taşıdı.

Sızdırılan belgelere göre toplanan 3,5 milyon fotoğraf, Amazon’un yapay zeka destekli görüntü analizi platformu Rekognition üzerinden geçirilerek Filistinlileri anlık olarak takip etmek ve askeri hedef listelerine dahil etmek için kullanıldı.

Gazze’deki kara işgalinin ardından kurulan ve geçici gözetleme postalarına dönüştürülen kontrol noktalarında, yerinden edilen sivillerin fotoğraflarının rızasız ve ayrım gözetmeksizin toplandığı belgelendi.

İsrail'in savaş makinesine teknoloji desteği! 3,5 milyon Filistinli böyle fişlendi

PROJECT NİMBUS KALKANI

İsrail hükümeti ile Amazon ve Google arasında imzalanan milyarlarca dolarlık Project Nimbus anlaşması sayesinde, AWS’nin Tel Aviv veri merkezlerinde orduya özel izole ve yüksek güvenlikli "duvarlarla çevrili bahçe" alanları oluşturulduğu ortaya çıktı.

İsrail'in savaş makinesine teknoloji desteği! 3,5 milyon Filistinli böyle fişlendi

GAZZE'DEKİ KONTROL NOKTALARI GÖZETİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Öte yandan bombardımanlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, bu noktalardan geçerken kameralarla görüntülendi.

Askeri kaynaklara göre yüz tanıma teknolojisi, kontrol noktalarında çekilen görüntüleri İsrail ordusunun veri tabanındaki fotoğraflarla karşılaştırmak için kullanıldı.

İSRAİL ASKERLERİNİN TELEFONUNDA YÜZ TANIMA UYGULAMASI

İsrail ordusunun Batı Şeria'da kullandığı "Blue Wolf" adlı akıllı telefon uygulaması da araştırmada yer aldı.

Uygulama sayesinde İsrail askerleri, Filistinlilerin yüzlerini telefon kameralarıyla tarayarak kimlik bilgilerine ve askeri kayıtlara erişebiliyor.

The Guardian'ın araştırmasına göre İsrail ordusu, Gazze'deki saldırıların ilk döneminde Amazon'un Rekognition teknolojisini 7 Ekim 2023'te kaçırılan rehinelerin kimliklerini belirlemek için de kullandı.

The New York Times'ın daha önce yayımladığı araştırmalarda ise İsrail ordusunun Gazze'de kalabalıkların ve insansız hava araçlarıyla çekilen görüntülerin analizinde yüz tanıma teknolojisini denediği, bazı sivillerin yanlışlıkla militan olarak işaretlendiği ortaya çıkmıştı.

İSRAİL ASKERLERİ AMAZON'UN OFİSİNDE ÇALIŞTI

The Guardian'ın ulaştığı kaynaklara göre bir grup İsrail askeri, 2024 yılının başlarında Amazon'un Tel Aviv'deki ofislerinde çalışarak Gazze'deki yüz tanıma sistemini geliştirmek için şirketin teknolojisinden nasıl yararlanabileceklerini araştırdı.

Çalışmanın 3,5 milyon fotoğrafla bağlantılı olup olmadığı netleşmezken Amazon, askerlerin ziyaretlerinin rutin müşteri görüşmeleri kapsamında gerçekleştiğini iddia etti.

İsrail, 2021 yılında imzalanan milyarlarca dolarlık Project Nimbus anlaşması kapsamında Amazon ve Google'dan bulut bilişim hizmetleri almaya başlamıştı.

Belgelere göre İsrail ordusu 2023'ten itibaren büyük miktarda istihbarat verisini Amazon'un Tel Aviv'deki sunucularına taşıdı.

The Guardian'a göre anlaşmada, İsrail'in hizmet şartlarını ihlal etmesi halinde bile şirketlerin bulut hizmetlerini kısıtlamasını engelleyen özel hükümler bulunuyor.

AMAZON'DAN AÇIKLAMA

Amazon Web Services sözcüsü, müşterilerin bulut sistemlerinde yürüttüğü işlemleri göremediklerini savunarak "Müşterilerimizin gizliliğine saygı duyuyoruz ve onların rızası olmadan ilişkilerimizi tartışmıyoruz" dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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