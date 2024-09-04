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İtalya açıklarında göçmen teknesi battı! 3'ü çocuk 21 kişi kayıp

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İtalya açıklarında göçmen teknesi battı! 3&#039;ü çocuk 21 kişi kayıp
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İtalya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 3’ü çocuk toplam 21 kişi kayboldu.

İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, kazadan 7 kişinin sağ kurtarıldığı, 3’ü çocuk 21 kişide ise haber alınamadığı ifade edildi.

Haberlerde, teknenin geçtiğimiz cumartesi günü Libya'dan yola çıktığı ve 28 kişi taşıdığı aktarıldı. Teknede bulunan düzensiz göçmenlerin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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