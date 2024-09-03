Göçmen teknesi alabora oldu, battı! Çok sayıda ölü var

Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olarak battı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan bir göçmen teknesi Manş Denizi'nde battı. Faciada en az 12 göçmen hayatını kaybetti.

MANŞ DENİZİNDE GÖÇMEN FACİASI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün yaşanan olayda en az 12 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Darmanin, olayın ardından kaybolan düzensiz göçmenlerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Fransız Bakan, olayın yaşandığı Manş Denizi kıyısındaki Boulogne-sur-Mer kentine gideceğini açıkladı.

SON BİR HAFTA İÇİNDE ONLARCA GÖÇMEN İNGİLTERE'YE AKIN ETTİ

Manş Denizi'ndeki yasadışı göç faaliyetleri hem Fransa hem de İngiltere için öncelikli konular arasında yer alıyor. İngiltere hükümetinin verilerine göre, son 7 gün içinde 2.000'den fazla kişi küçük teknelerle İngiltere'ye geçti.

Dünyanın en işlek geçiş yollarından biri olan Manş Denizi'ndeki güçlü akıntılar küçük teknelerle geçişi tehlikeli hale getiriyor. Ağustos ayında, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu iki kişinin cansız bedeni bulunmuştu.