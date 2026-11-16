İtalya'da geçen hafta binlerce okula gönderilen ve asılsız olduğu belirlenen bomba ihbarı e-postalarının ardından bugün de bazı okullara benzer tehdit içerikli e-postalar gönderildi.

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin farklı şehirlerindeki okullara yeni bomba tehditleri içeren e-postalar ulaştı.

"PATLAMA 40 DAKİKA İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK"

Son günlerde gönderilen benzer e-postalarda da görülen, Mikhail Andropov'un baş harflerinden oluşan M.A. imzalı mesajda, "Binanıza patlayıcı bir düzenek yerleştirmek ve bunu aktif hale getirmek üzere az önce görevlendirildim. Patlama 40 dakika içinde gerçekleşecek." ifadeleri yer aldı.

İtalya'da okullara yeniden bomba tehdidi: Yemeklerinize zehir kattık

"YEMEKLERİNİZE ZEHİR KATTIK" TEHDİDİ

Başka bir tehdit içerikli e-postada ise "Yemekhanenizde bir çalışanı işe aldık, o da zehirli bir karışımı yemeklere kattı. Taleplerimizi görmezden geldiniz ve bu gerçekten utanç verici." ifadeleri kullanıldı.

OKULLAR TAHLİYE EDİLMEDİ

İçişleri Bakanlığının geçen hafta gönderilen tehdit e-postalarının asılsız çıkmasının ardından yayımladığı, somut tehlike bulunmayan durumlarda okulların tahliye edilmemesini öngören genelge doğrultusunda hiçbir okulda tahliye işlemi yapılmadı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de okullara yönelik bomba ihbarları konusunu bugün Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme getirdi. Tajani, toplantıda söz konusu ihbarların asılsız olduğunu belirtti.

İtalya'da okullara yeniden bomba tehdidi: Yemeklerinize zehir kattık "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA BİNLERCE OKULA TEHDİT E-POSTASI YAĞMIŞTI

Ülkede geçen hafta binlerce okula gönderilen ve sonradan asılsız olduğu anlaşılan tehdit e-postaları nedeniyle okulların tahliye edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı bu konuda bir genelge yayımlamıştı.

Genelgeye göre, somut bir tehlike belirtisi bulunmaksızın yalnızca toplu bir e-posta yoluyla tehdit alınması durumunda binalar tahliye edilmeyecek. Gerçek bir risk bulunduğunu gösteren somut ve özel kanıtların varlığı halinde ise tahliye kararı alma yetkisi okulun bulunduğu ilin valisine ait olacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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