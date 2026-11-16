Sinema dünyasının merakla beklediği yeni James Bond belli oldu. Amazon MGM Studios, İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın 007 karakterini canlandıracağını resmen duyurdu. Daniel Craig'in ardından ikonik rolü üstlenecek Pattinson, "Bu rolün bana emanet edilmesi hayatımın onuru" dedi.

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Dünyaca ünlü James Bond serisinde yeni dönem başlıyor. Amazon MGM Studios, uzun süredir devam eden oyuncu arayışının ardından yeni 007'nin Robert Pattinson olduğunu açıkladı.

Alacakaranlık (Twilight) serisi ve The Batman filmiyle tanınan 40 yaşındaki İngiliz oyuncu, Daniel Craig'in ardından James Bond karakterine hayat verecek.

"HAYATIMIN ONURU"

Yeni rolüne dair açıklama yapan Pattinson, James Bond'un sinema tarihinin en efsanevi karakterlerinden biri olduğunu belirterek, "007 rolünün bana emanet edilmesi hayatımın onuru. Denis'e, Amy'ye, David'e, Tanya'ya ve Amazon MGM Studios'taki herkese bana inandıkları için minnettarım. Bu rolün bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söylemek bile yetersiz kalır" ifadelerini kullandı.

Yeni James Bond resmen açıklandı!

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DENIS VILLENEUVE VAR

Yeni James Bond filminin yönetmenliğini Dune filmleriyle tanınan Denis Villeneuve üstlenecek. Senaryo, Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight tarafından kaleme alınıyor.

Filmin yapımcılığını Amy Pascal ve David Heyman üstlenirken Tanya Lapointe yönetici yapımcı olarak görev alacak.

DANIEL CRAIG'İN ARDINDAN YENİ DÖNEM

Daniel Craig, 2021 yılında vizyona giren Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die) filmiyle James Bond karakterine veda etmişti.

Amazon MGM Studios'un yeni oyuncu seçimiyle birlikte 007 serisinde yeni bir dönem başlayacak.

Amazon MGM Studios'un film biriminin başındaki Courtenay Valenti, Pattinson'ın yeni James Bond olarak seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yönetmen Denis Villeneuve ise Pattinson'ı yeni 007 olarak karşılamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek oyuncunun karaktere farklı bir ruh katacağını söyledi.

Yeni filmin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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