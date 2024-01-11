Jeffrey Epstein Yahudi mi? Jeffrey Epstein kimdir?

11 Ocak 2024 14:38 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 15:45

2019 yılında, ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargınalan Jeffrey Epstein hapishanede ölü bulunmuştu. Epstein davasındaki dosyalar açığa çıkınca ortaya çıkanlar şok etkisi yaşattı. Birçok ünlünün de içinde bulunduğu Epstein listesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında. MOSSAD ajanı olduğu iddia edilen Jeffrey Epstein yahudi mi? sorusu merak ediliyor.

JEFFREY EPSTEİN YAHUDİ Mİ?

Jeffrey Epstein 1953 yılında New York'ta Yahudi bir ailede doğdu. Jeffrey Epstein yahudidir. Eski İsrail istihbarat görevlisi Ari BenMenashe, Jeffrey Epstein'in Mossad için çalıştığını iddia ediyor. Epstein'in cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağını Mossad'a istihbarat toplamak ve siyasetçilere şantaj yapmak amacıyla düzenlenlendiğini düşünüyor.

Eski istihbarat görevlisi Ari BenMenashe'nin Epstein'in Mossad ajanı olduğu iddialarından sonra Jefrrey Epstein'in yahudi olup olmadığı merak edildi.

EPSTEİN DAVASI NEDİR?

Cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Jeffrey Epstein New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapihanesi'nde tutuklu bulunduğu esnada, 10 Ağustos 2019'da ölü bılundu. Epstein kurduğu fuhuş ağında kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile yürütüyordu. 2021 yılında Prens Andrew'in cinsel tacizden suçlandığı olay yine Epstein ile alakalıydı. Epst





Epstein'in listesinde Hollywood ünlülerinden devlet başkanlarına kadar çarpıcı isimler bulunuyor.