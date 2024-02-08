Kötü hafızası Biden'ı kurtardı! Savcı "gizli belge" suçuyla ilgili kararını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz sene evinde ve ofisinde bulunan gizli belgeleri kasıtlı olarak sakladığına yönelik suçlamalara ilişkin Özel Yetkili Savcı açıklama yaptı. Savcı Robert Hur, Biden’a gizli belgeler ile ilgili suçlama yöneltilmeyeceğini söyledi. Savcı, Biden'in zayıf hafızası nedeniyle jüriyi ikna edebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2017'de başkan yardımcılığından ayrıldığı sırada ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili gizli belgeleri yanına aldığı, evinde ve ofisinde kasıtlı olarak sakladığına yönelik suçlamalara ilişkin ABD Adalet Bakanlığı bir rapor yayımladı. Rapor hakkında konuşan Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Biden’a gizli belgeler ile ilgili suçlama yöneltilmeyeceğini söyledi.

BIDEN'A GİZLİ BELGE SUÇLAMASI

Başkan Biden'ın başkan yardımcılığı görevinden sonra özel bir vatandaşken gizli materyalleri kasıtlı olarak sakladığına ve ifşa ettiğine dair kanıtlar olduğunu söyleyen Robert Hur, Biden'ın soruşturmada işbirliği yaptığını söyledi.

HAFIZASI ZAYIF YAŞLI BİR ADAM...

Reuters'in aktardığına göre Hur, "Biden için suç duyurusunda bulunmamayı tercih ettiğini" söyledi. Hur, Biden'ın duruşmada kendisini ABD jürisine "sempatik, iyi niyetli, hafızası zayıf yaşlı bir adam" olarak göstereceğini düşündüklerini belirtti.

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden hakkında yapılan 'gizli belge' suçlamalarıyla ilgili olarak savcının veridği soruşturma açmamama kararına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Biden Adalet Bakanlığı raporuyla ilgili şunları söyledi:

"Başından beri ulaşacaklarına inandığım sonuca ulaştıklarını görmekten memnuniyet duydum."

Öte yandan Biden, gizli belge suçundan aklanmasıyla, 2024 başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Donald Trump'ın aksine hapis cezası riskinden kurtulmuş oldu.