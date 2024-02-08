Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kötü hafızası Biden'ı kurtardı! Savcı "gizli belge" suçuyla ilgili kararını açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kötü hafızası Biden&#039;ı kurtardı! Savcı &quot;gizli belge&quot; suçuyla ilgili kararını açıkladı
    Biden, Son Dakika, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz sene evinde ve ofisinde bulunan gizli belgeleri kasıtlı olarak sakladığına yönelik suçlamalara ilişkin Özel Yetkili Savcı açıklama yaptı. Savcı Robert Hur, Biden’a gizli belgeler ile ilgili suçlama yöneltilmeyeceğini söyledi. Savcı, Biden'in zayıf hafızası nedeniyle jüriyi ikna edebileceğini belirtti.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın 2017'de başkan yardımcılığından ayrıldığı sırada ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili gizli belgeleri yanına aldığı, evinde ve ofisinde kasıtlı olarak sakladığına yönelik suçlamalara ilişkin ABD Adalet Bakanlığı bir rapor yayımladı. Rapor hakkında konuşan Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Biden’a gizli belgeler ile ilgili suçlama yöneltilmeyeceğini söyledi.

    BIDEN'A GİZLİ BELGE SUÇLAMASI

    Başkan Biden'ın başkan yardımcılığı görevinden sonra özel bir vatandaşken gizli materyalleri kasıtlı olarak sakladığına ve ifşa ettiğine dair kanıtlar olduğunu söyleyen Robert Hur, Biden'ın soruşturmada işbirliği yaptığını söyledi.

    HAFIZASI ZAYIF YAŞLI BİR ADAM...

    Reuters'in aktardığına göre Hur, "Biden için suç duyurusunda bulunmamayı tercih ettiğini" söyledi. Hur, Biden'ın duruşmada kendisini ABD jürisine "sempatik, iyi niyetli, hafızası zayıf yaşlı bir adam" olarak göstereceğini düşündüklerini belirtti.

    BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

    ABD Başkanı Joe Biden hakkında yapılan 'gizli belge' suçlamalarıyla ilgili olarak savcının veridği soruşturma açmamama kararına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Biden Adalet Bakanlığı raporuyla ilgili şunları söyledi:

    "Başından beri ulaşacaklarına inandığım sonuca ulaştıklarını görmekten memnuniyet duydum."

    Öte yandan Biden, gizli belge suçundan aklanmasıyla, 2024 başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Donald Trump'ın aksine hapis cezası riskinden kurtulmuş oldu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BidenSon Dakika
    Haberler > Dünya > Kötü hafızası Biden'ı kurtardı! Savcı "gizli belge" suçuyla ilgili kararını açıkladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Esaretten dönüş... Rusya-Ukrayna arasında esir takası! - DünyaGözyaşları içinde esaretten dönüş...İskoç Bakan'ın başını çocukları yaktı! Tatilde yaptıkları ortaya çıkınca istifa etti - Dünyaİskoç Bakan'ın başını çocukları yaktı! Tatilde yaptıkları ortaya çıkınca istifa ettiGürcistan’da yeni başbakan İrakli Kobakhidze - DünyaGürcistan’da yeni başbakan İrakli KobakhidzeBeyaz Saray'dan Netanyahu'ya 'Refah' resti: Felaket olur! - DünyaBeyaz Saray'dan Netanyahu'ya 'Refah' restiKral Charles'ı dahi kandırmış! Rus casus İngiltere'yi salladı - DünyaKral Charles'ı dahi kandırmışİsrail'den Gazze'deki insani krize yeni darbe! Yardımların vergisini alacak - Dünyaİsrail'den Gazze'deki insani krize yeni darbe!Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze açıklaması: 'Herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor' - Dünya'Herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor'Pakistan'da kanlı seçim! 51 terör saldırısı, 12 ölü - DünyaPakistan'da kanlı seçim! 51 terör saldırısı, 12 ölüUkrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzhnyi görevden alındı - DünyaUkrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındıOrtadoğu'da yine drone saldırısı! Bu kez İsrail, Hizbullah komutanı öldürüldü - DünyaOrtadoğu'da yine drone saldırısı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...