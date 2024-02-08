Biden'ın geçeceği yola set çektiler: Filistin yanlılarına ters kelepçe

ABD Başkanı Biden, başkanlık seçimleri çerçevesinde konuşma yapmaya gittiği Manhattan'da Filistin destekçilerinin protestosu ile karşılaştı. Biden'ın konuşma yapacağı binanın sokağını kapatan eylemciler ile polisler arasında arbede yaşandı. Protestocuları gözaltına almak için bölgeye iki adet polis otobüsü getirildi. Eylemciler, Biden'ın oylarını kazanması için Gazze'de yaşanan insanlık dramını bir an önce sona erdirmesi ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırması şartını ileri sürdü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana tam kuşatma altına aldığı Gazze'de devam eden insanlık dramına dünyadan sesler yükselmeye devam ediyor. Pek çok ülke vatandaşı İsrail'in savaşı sona erdirmesi için çağrıda bulunurken, İsrail destekçisi ABD de vatandaşları tarafından tepkilerin hedefinde.

New York'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde, Manhattan'da kampanya etkinliğinin gerçekleşeceği binanın çevresinde toplanan protestocularla New York Polis Teşkilatı (NYPD) ekipleri arasında arbede yaşandı.

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTILAR

New York 5. Cadde'de, ABD Başkanını, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma destek vermekle suçlayan çoğu Yahudi asıllı göstericiden onlarcası polisle yaşanan tartışma sonrası gözaltına alındı.

New York polisi Biden'ın katılacağı program öncesi, Metropolitan Müzesinin tam önündeki noktada yolu kapatan protestocuları gözaltı merkezine taşımak için olay yerine iki adet polis otobüsü getirmek zorunda kaldı.

Öte yandan, Manhattan'ın bir başka noktasındaki Columbus Meydanı'nda toplanan yüzlerce Filistin destekçisi, Biden'ın New York'a gelişini protesto ederken Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

ŞEHİR TRAFİĞİ ALT ÜST OLDU

NYPD polisi tarafından, Demokrat Parti için bağış toplama etkinliğin gerçekleştiği Mandarin International Hotel'in karşısındaki kaldırıma itilen protestocular, Biden'ın oylarını kazanması için Gazze'de yaşanan insanlık dramını bir an önce sona erdirmesi ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırması şartını ileri sürdü.

Gün içinde 3 farklı etkinliğe katılan Biden'ın New York ziyareti, şehir trafiğini de altüst etti.

Biden, başkanlık uçağı Air Force One ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na inmesinin ardından, öğleden sonra şehir merkezindeki Wall Street bölgesine helikopterle iniş yapmıştı.