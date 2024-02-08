İsrail zulmünden kaçan Filistinli aile, barınmak için tavuk çiftliğine sığındı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle evinden edilen Filistinli bir aile, Refah kentindeki bir tavuk çiftliğine sığındı. O kareler yürek dağladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana katliam yaptığı Gazze'de hayat durma noktasında. Hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaşırken, uygulanan abluka nedeniyle de kentte kalanlar açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

ÇADIR OLMADIĞI İÇİN TAVUK ÇİFTLİĞİNDE KALIYORLAR

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken can güvenliklerini sağlamak için evlerinden göç etmek zorunda kalan Filistinli Mehdi Hanun ailesi, Gazze'nin Refah kentinde barınacak çadır bulamadığından tavuk çiftliğinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

AÇLIKLA MÜCADELE EDİYORLAR

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze'ye aylardır düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgede yaşanan insani kriz giderek ağırlaşıyor. Gazze’nin tamamında mevcut olan "gıda krizi" kuzeyde yaşayanlar için şiddetli açlığa dönüşmüş durumda. Saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki bir okula sığınan Filistinli aileler, güçlükle elde ettikleri az miktardaki gıda malzemelerini pişirerek çocuklarını doyurmaya çalışıyor.