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    • İsrail zulmünden kaçan Filistinli aile, barınmak için tavuk çiftliğine sığındı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail zulmünden kaçan Filistinli aile, barınmak için tavuk çiftliğine sığındı
    İsrail, Gazze, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle evinden edilen Filistinli bir aile, Refah kentindeki bir tavuk çiftliğine sığındı. O kareler yürek dağladı.

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana katliam yaptığı Gazze'de hayat durma noktasında. Hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaşırken, uygulanan abluka nedeniyle de kentte kalanlar açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

    İsrail zulmünden kaçan Filistinli aile, barınmak için tavuk çiftliğine sığındı

    ÇADIR OLMADIĞI İÇİN TAVUK ÇİFTLİĞİNDE KALIYORLAR

    Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken can güvenliklerini sağlamak için evlerinden göç etmek zorunda kalan Filistinli Mehdi Hanun ailesi, Gazze'nin Refah kentinde barınacak çadır bulamadığından tavuk çiftliğinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

    İsrail zulmünden kaçan Filistinli aile, barınmak için tavuk çiftliğine sığındı

    AÇLIKLA MÜCADELE EDİYORLAR

    Öte yandan İsrail ordusunun Gazze'ye aylardır düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgede yaşanan insani kriz giderek ağırlaşıyor. Gazze’nin tamamında mevcut olan "gıda krizi" kuzeyde yaşayanlar için şiddetli açlığa dönüşmüş durumda. Saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki bir okula sığınan Filistinli aileler, güçlükle elde ettikleri az miktardaki gıda malzemelerini pişirerek çocuklarını doyurmaya çalışıyor.

    İsrail zulmünden kaçan Filistinli aile, barınmak için tavuk çiftliğine sığındı

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazzeFilistin
    Haberler > Dünya > İsrail zulmünden kaçan Filistinli aile, barınmak için tavuk çiftliğine sığındı
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