Kablolara veda! Piller artık vücutta ve suda şarj edilebilecek

Bilim kurgu gerçeğe dönüşüyor! Koreli araştırmacılar, pilleri kablosuz olarak hem insan vücudu içinde hem de su altında şarj edebilen ultrasonik bir teknoloji geliştirdi.

Gelecek artık kablolarla sınırlı değil! Koreli bilim insanları, ultrason dalgalarıyla su altında ve insan vücudu içinde kablosuz şarj sağlayabilen esnek, biyouyumlu bir cihaz geliştirdi. Şarj işlemi artık elektrik kablosu olmadan, sadece ses dalgalarıyla yapılabiliyor.

Üstelik bu teknoloji sadece tıbbi cihazlara değil, denizaltı dronlarından giyilebilir sensörlere kadar birçok alana enerji taşıyabilecek potansiyele sahip.

VÜCUDA YERLEŞTİRİLEN CİHAZLAR UZAKTAN ŞARJ EDİLEBİLECEK

Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KIST) ve Kore Üniversitesi’nden araştırmacılar, özellikle kalp pilleri ve nörostimülatörler gibi tıbbi implantlar için vücut içinde çalışabilen, deforme olsa bile performansını kaybetmeyen bir ultrasonik alıcı geliştirdi. Bu cihaz, kablosuz enerji iletiminde elektromanyetik yöntemlerin aşamadığı engelleri ultrason dalgalarıyla geçmeyi başardı.

SU ALTINDA BİLE ÇALIŞIYOR: 3 CM MESAFEDEN ENERJİ AKTARIMI

Yeni nesil piezoelektrik malzeme ve özel tasarımı sayesinde cihaz, su altında 3 santimetre mesafeden 20 mW, insan derisi altından ise 7 mW güç iletebiliyor. Söz konusu değerler, düşük enerjili tıbbi cihazların sürekli çalışması için yeterli kabul edilmekte.

KALPTEN DENİZİN DİBİNE: UYGULAMA ALANI GENİŞLİYOR

Sadece sağlık sektörüne değil, uzun süreli enerjiye ihtiyaç duyan su altı teknolojilerine de umut olan bu gelişme, kablosuz şarjda yeni bir çağ başlatabilir. Denizaltı robotları, sensör sistemleri ve zorlu ortamlarda çalışan elektronikler, bu teknolojiyle kablosuz ve kesintisiz güç alabilecek.

TİCARİLEŞME İÇİN SIRADA NE VAR?

KIST araştırmacısı Dr. Sunghoon Hur, bu teknolojinin artık laboratuvar ortamının ötesine geçtiğini belirtti: