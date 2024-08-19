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Kadirov'un "Cybertruck" görüntüleri gündem olmuştu! Elon Musk iddiaları yalanladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kadirov&#039;un &quot;Cybertruck&quot; görüntüleri gündem olmuştu! Elon Musk iddiaları yalanladı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a "Cybertruck" hediye ettiği iddiasını yalanladı. Kadirov'un Cybertruck'ın silahlandırılmış hali ile paylaştığı video gündem olmuştu.

Tesla'nın sahibi Elon Musk, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi'nin Başkanı Ramazan Kadirov'a "Cybertruck" hediye ettiği iddiasını reddetti.

Elon Musk denies giving Cybertruck to Chechen leader

Musk, konu hakkında kendisini eleştiren Amerikalı köşe yazarının X sosyal medya platformundaki paylaşımına cevap verdi.

Kadirov'un

Şirketi tarafından üretilen aracı Çeçen lidere hediye ettiğine ilişkin iddiaları yalanlayan Musk, "Cidden bir Rus generale Cybertruck verdiğimi düşünecek kadar aptal mısınız?" dedi.

Kadirov'un

KADİROV'UN PAYLAŞIMI

Kadirov, üzerine makineli tüfek yerleştirilmiş "Cybertruck"ı sürerken çektiği videoyu Telegram sayfasından paylaşmıştı. Paylaşımda aracın yakında askeri bölgeye gönderileceğini duyuran Kadirov, Musk'a teşekkürlerini sunmuş ve onu Grozni kentine davet etmişti.

Kadirov'un

"Cybertruck"ın ithalat kısıtlamalarının bulunduğu Rusya'ya nasıl ulaştığı ise henüz bilinmiyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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