Kafeterya masasında öldü, kimse fark etmedi! Üç saat boyunca yanında yiyip içtiler...

İngiltere'nin West Bromwich bölgesindeki bir hastanenin kafeteryasında 36 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Masanın üzerine yığılmış halde bulunan adamın, yaklaşık üç saat boyunca fark edilmediği ortaya çıktı.

İngiltere'nin West Bromwich bölgesinde bulunan Sandwell General Hastanesi'nin kafeteryasında ismi açıklanmayan 36 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti.

10 Temmuz'da meydana gelen olayda hayatını kaybeden adamın öğle saatlerinde hastaneden taburcu olduktan sonra kafeteryaya gittiği, masaya oturduğu ve bir süre sonra hareket etmeden durduğunun fark edildiği belirtildi.

ÖLÜ ADAMIN YANINDA YİYİP İÇTİLER

The Times'in haberine göre; durumu fark eden güvenlik görevlisi adamı uyandırmak için çaba harcasa da başarılı olamadı. Sonrasında haber verilmesi üzerine acil servis doktorları da adama müdahale etti ancak onlar da başarı sağlayamadı.

İsmi açıklanmayan adamın masada yaklaşık 3 saat boyunca ölü bir şekilde kaldığı tahmin ediliyor. Bu süreçte hastanede bulunan doktorlar, hemşireler ve hastalar ölen adamın etrafında yiyip içmeye devam etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Black Country Adli Tabipler Servisi yaptığı açıklamada, "Ölüm nedeni henüz belirlenemediğinden, henüz bir soruşturma açılmadı" ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.