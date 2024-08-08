4 yıl boyunca İngiltere'de dişçiden randevu bekledi ve sonunda dişini kendi söktü

İngiltere'de yaşayan 60 yaşındaki Barry Pickup, 4 yıl boyunca diş hekimi randevusu bekledikten sonra ağrıyan azı dişini pense ve çekiç kullanarak çekti.

The Sun'ın haberine göre İngiltere'de hayret verici bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Barry Pickup adlı adam 4 yıl önce diş hekimine randevu oluşturdu.

RANDEVUYU 4 YIL BEKLEDİ

Eski bir sağlık çalışanı olduğu halde kendisine bir türlü randevu verilmeyen adam alamadığı randevu sonrası ağrıyan azı dişini pense ve çekiç kullanarak çekti.

KENDİ DİŞİNİ PENSE VE ÇEKİÇLE ÇEKTİ

Ağzını uyuşturmak için bol miktarda viski içen Pickup, diş çekimini "çığlıklar içinde" tamamladı. 60 yaşındaki eşi Diane yatak odasına saklandı ama onun çığlıklarından kaçamadı.

"ÖZEL KLİNİK 400 STERLİN İSTEDİ"

Barry Pickup yaşadıklarını şöyle anlattı:

"4 yıl boyunca bekledikten sonra başka çarem kalmamıştı. Randevu için yaşadığım yere çok uzak olan sağlık merkezlerinde randevular verildi ve o randevuları bile yıllarca bekledim. 25 yıl boyunca NHS'de (Ulusal Sağlık Servisi) çalıştım. Özel muamele görmem gerektiğini söylemiyorum ama ihtiyacımız olduğunda yardım alabilmemiz gerektiğini söylüyorum. Acı içinde olmasaydım bunu yapmazdım. Ertesi gün uyandığımda yüzüme yumruk yemiş gibi hissediyordum. Hangisi daha kötü bilmiyorum - bu mu yoksa diş ağrısı mı?"

Eşi Diane ise "Özele gitmemiz için 400 sterlin teklif edildi ama biz engelliyiz ve fazla paramız yok. İkimiz de 25 yılı aşkın süredir NHS için çalışıyoruz."







Translated with DeepL.com (free version)