Kaliforniya alev alev! 24 saatte 10 binden fazla yıldırım düştü: Binlerce dönüm küle döndü

ABD’nin California eyaleti, alevlere teslim oldu. Eyalette Salı günü görülen çok sayıda yıldırım düşmesi olayının ardından 20 ayrı noktada orman yangınları başladı. Son 24 saatte ise eyalete 10 binden fazla yıldırım düştüğü açıklandı.

13 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

Şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, 13 bin dönümlük araziyi kül etti. Eyaletin kuzeyindeki Sierra Nevada Dağlarının batı eteklerinde yer alan ve binlerce Çinli göçmene ev sahipliği yapan Gold Country bölgesinin bir bölümü de yangınlardan etkilenirken, çok sayıda ev kül oldu.

EKİPLER BÖLGEDE

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CalFire) yapılan açıklamada, Tuolumne ve komşu Calaveras bölgelerinde Chinese Camp dahil olmak üzere tüm kasabanın ve birkaç diğer topluluğun tahliye emri altında olduğu ve 600'den fazla itfaiyeciden oluşan bir ekibin yangınları kontrol altına almak için çalıştığı bildirildi.

ESKİ YAPILAR YANDI

CalFire Sözcüsü Jaime Williams, alevlerin eski bir posta arabası durağı da dahil olmak üzere 2 tarihi binayı yerle bir ettiğini ve bir tepe üzerindeki mezarlığı kül ettiğini, ancak 1854 yılında kurulan hemen yanındaki kilisenin yangından etkilenmediğini söyledi. Williams ayrıca, diğer 3 tarihi yapı olan Chinese Camp Mağazası ve Tavernası, kasabanın postanesi ve pagoda tarzındaki kamu okulunun da yangından kurtarıldığını belirtti.

California Valisi Gavin Newsom, "Calaveras ve Tuolumne bölgelerinde büyüyen yangınlarla mücadele etmek için federal ortaklarımız da dahil olmak üzere mevcut tüm kaynakları seferber ediyoruz" dedi.