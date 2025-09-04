Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kaliforniya alev alev! 24 saatte 10 binden fazla yıldırım düştü: Binlerce dönüm küle döndü

Kaliforniya alev alev! 24 saatte 10 binden fazla yıldırım düştü: Binlerce dönüm küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaliforniya alev alev! 24 saatte 10 binden fazla yıldırım düştü: Binlerce dönüm küle döndü
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’nin California eyaletinde Salı günü yıldırım düşmesi sonucu 20 ayrı noktada başlayan orman yangınları nedeniyle 13 bin dönüm arazi yandı.

ABD’nin California eyaleti, alevlere teslim oldu. Eyalette Salı günü görülen çok sayıda yıldırım düşmesi olayının ardından 20 ayrı noktada orman yangınları başladı. Son 24 saatte ise eyalete 10 binden fazla yıldırım düştüğü açıklandı.

Kaliforniya alev alev! 24 saatte 10 binden fazla yıldırım düştü: Binlerce dönüm küle döndü - 1. Resim

13 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

Şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, 13 bin dönümlük araziyi kül etti. Eyaletin kuzeyindeki Sierra Nevada Dağlarının batı eteklerinde yer alan ve binlerce Çinli göçmene ev sahipliği yapan Gold Country bölgesinin bir bölümü de yangınlardan etkilenirken, çok sayıda ev kül oldu.

EKİPLER BÖLGEDE

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CalFire) yapılan açıklamada, Tuolumne ve komşu Calaveras bölgelerinde Chinese Camp dahil olmak üzere tüm kasabanın ve birkaç diğer topluluğun tahliye emri altında olduğu ve 600'den fazla itfaiyeciden oluşan bir ekibin yangınları kontrol altına almak için çalıştığı bildirildi.

Kaliforniya alev alev! 24 saatte 10 binden fazla yıldırım düştü: Binlerce dönüm küle döndü - 2. Resim

ESKİ YAPILAR YANDI

CalFire Sözcüsü Jaime Williams, alevlerin eski bir posta arabası durağı da dahil olmak üzere 2 tarihi binayı yerle bir ettiğini ve bir tepe üzerindeki mezarlığı kül ettiğini, ancak 1854 yılında kurulan hemen yanındaki kilisenin yangından etkilenmediğini söyledi. Williams ayrıca, diğer 3 tarihi yapı olan Chinese Camp Mağazası ve Tavernası, kasabanın postanesi ve pagoda tarzındaki kamu okulunun da yangından kurtarıldığını belirtti.

Kaliforniya alev alev! 24 saatte 10 binden fazla yıldırım düştü: Binlerce dönüm küle döndü - 3. Resim

California Valisi Gavin Newsom, "Calaveras ve Tuolumne bölgelerinde büyüyen yangınlarla mücadele etmek için federal ortaklarımız da dahil olmak üzere mevcut tüm kaynakları seferber ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir defa eken yılda 5 kez hasat ediyor, tam 6 bin ton ürün alınıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya'da facia! Araç kalabalığa daldı: Yaralılar var - DünyaAlmanya'da facia! Araç kalabalığa daldı: Yaralılar varYeni Zelanda'da bakıcı dehşeti! 9 yaşındaki çocuk bıçaklanmış halde bulundu - DünyaBakıcı dehşeti! 9 yaşındaki çocuk bıçaklanmış halde bulunduVenedik'te 700 yıllık gizem çözüldü! Dünyaca ünlü heykel 'Çin malı' çıktı - Dünya700 yıllık gizem çözüldü! 'Çin malı' çıktıFransa'yı şoke eden hırsızlık! 9.5 milyon euroluk tarihi eserler çalındı - Dünya9.5 milyon euroluk tarihi eserler çalındı!Putin-Kim görüşmesine damga vuran görüntü! Apar topar temizliğe koştular - DünyaPutin-Kim görüşmesine damga vuran görüntü!Kenya'da kan donduran olay! Sığ mezarlardan 34 ceset çıkarıldı - DünyaKan donduran olay! Sığ mezarlardan 34 ceset çıkarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...