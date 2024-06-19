Kanada'dan Ortadoğu'yu karıştıracak İran hamlesi! Terör örgütü listesine dahil etti

Kanada'dan Ortadoğu'da tansiyonu yükseltecek hamle geldi. Kanada İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (IRGC) terör örgütleri listesine resmen eklediğini duyurdu.

Komutanları öldürülen İran Suriye'den çekiliyor, yerine Lübnanlı ve Iraklı savaşçılar geçiyor

Komutanları öldürülen İran Suriye'den çekiliyor, yerine Lübnanlı ve Iraklı savaşçılar geçiyor

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği katliam saldırılarıyla tansiyonun yükseldiği Ortadoğu'yu karıştıracak hamle Kanada'dan geldi. Kanada, İran ordusunu terör listesine eklediğini duyurdu.

İRAN ORDUSUNU TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, Kanada’nın İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (IRGC) terör örgütü ilan ettiklerini belirtti.

Kanada'nın "Global News" internet sitesinin haberine göre, LeBlanc, yaptığı açıklamada Kanada hükümetinin IRGC’yi bugünden itibaren geçerli olmak üzere Ceza Kanunu kapsamında terör örgütleri listesine aldıklarını söyledi.

LeBlanc, "Hükümetimiz, İran'ın yasa dışı eylemleri ve teröre verdiği desteği göz ardı etmeyecektir." dedi.

MAL VARLIKLARI DONDURULACAK

Kararın ardından Kanadalı finans kuruluşlarının IRGC’ye ait ve bağlantılı kişi ve kuruluşların mal varlıklarını donduracağını ifade eden LeBlanc, “Kanada'daki ve yurtdışındaki Kanadalıların bir terörist grubun sahip olduğu veya kontrol ettiği mülklerle bilerek işlem yapması suçtur” dedi.

Kanada, Ekim 2022'den bu yana 200 İranlı şahıs ve 250 İranlı kuruluşa Özel Ekonomik Önlemler Yasası (SEMA) ve Yolsuzluğa Karışmış Yabancı Yetkililerin Mağdurları için Adalet Yasası (JVCFOA) çerçevesinde yaptırım uyguladı.

"DERHAL İRAN'I TERK EDİN"

Karar sonrasında Kanada Dışişleri Bakanı, İran'daki vatandaşlarının geri dönmesini istedi. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de İran'daki Kanadalıları ülkeyi terk etmeleri yönünde uyardı.

Joly, "Mesajım çok açık. Şu an İran'da bulunanlar için eve dönmenin zamanı." ifadelerini kullanırken, İran'a seyahat planı olanlara da "gitmeyin" uyarısında bulundu.