Komutanları öldürülen İran Suriye'den çekiliyor, yerine Lübnanlı ve Iraklı savaşçılar geçiyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Müdürü Rami Abdel Rahman, İran kuvvetlerinin geri çekilmesinin ardından Tahran destekli Lübnanlı ve Iraklı savaşçıların boşalan yerleri doldurduğunu açıkladı.

İsrail’in son aylarda İranlı komutanları hedef alan ve birkaçının ölümüne yol açan bir dizi saldırısının, Tahran’ın bölgedeki askeri varlığını yeniden şekillendirilmesine yol açtığını bildirildi. Fransız Haber Ajansı (AFP), İran destekli Hizbullah'a yakın bir kaynağı ve merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ni kaynak gösterdi ve İran'ın Suriye'deki askerlerini geri çektiğini yazdı.

AFP'ye bilgi veren Hizbullah'a yakın kaynak, İran'ın Suriye hükümet güçlerine on yılı aşkın bir süredir askeri destek sağladığını hatırlattı. Kaynak, İran'ın aslında 20 Ocak'ta Şam'da, İran'ın Suriye'deki istihbarat şefi ve yardımcısının da dahil olduğu beş Devrim Muhafızının İsrail saldırısı sonucunda öldürülmesinin ardından güçlerini geri çekmeye başladığını belirtti.

Adını vermek istemeyen kaynak, "İran, Golan Tepeleri'ni ilhak eden İsrail'e komşu olan Kuneytra ve Dera vilayetleri de dahil olmak üzere, güçlerini Suriye'nin güneyinden çekti." şeklinde ifade etti.

İRAN DESTEKLİ LÜBNANLI VE IRAKLI SAVAŞÇILAR YERLEŞTİRİLİYOR

Aynı kaynak, İran'ın hala ülkenin başka bölgelerinde varlığını sürdürdüğünü de ekledi. Geçtiğimiz aylarda, İsrail'in sorumlu olduğu düşünülen bir dizi saldırı, Suriye'deki İran hedeflerine yönelik gerçekleşti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Müdürü Rami Abdel Rahman, geri çekilen birliklerin yerini İran destekli Lübnanlı ve Iraklı savaşçıların aldığını belirtti.

İran, uzun bir süredir Suriye'de savaş birlikleri bulunmadığını, yalnızca askeri danışmanlık ve eğitim sağlayan subayların görev yaptığını iddia ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Suriye'de yaklaşık 3 bin İranlı askeri personel bulunurken, bu birliklere Lübnan, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden gelen, Tahran tarafından eğitilmiş on binlerce savaşçı destek veriyor.

Abdel Rahman, İranlı danışmanların çoğunun son altı ay içinde Suriye'yi terk ettiğini, ancak bazılarının Halep'te ve Deyrizor ilinde görev yapmaya devam ettiğini ekledi.