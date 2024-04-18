Karabağ’da yeni dönem! Rus Barış Gücü birlikleri çekildi

Azerbaycan-Rusya-Ermenistan üçlüsünün 2020 yılında yaptığı anlaşmaya binaen Karabağ’da konuşlanan Rus birlikleri bölgeyi terk etti.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Karabağ’da konuşlu Rus birlikleri çekildi. Azerbaycan-Rusya-Ermenistan üçlüsünün 2020 yılında yaptığı anlaşmaya binaen Karabağ’da konuşlanan Rus birlikler bölgeyi terk etti. Anlaşma gereği 2025 yılına dek bölgede gözlem gücü olarak bulunma hakkı olan Rusların çekilmesi yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Azerbaycan ordusunun Eylül 2023 operasyonlarından hemen sonra başlayan bu gelişme, bölgenin tam anlamı ile normalleşmesi olarak görülüyor. Azerbaycanlı uzmanlardan Turan Rızayev, bundan sonrasında sınırların yeniden çizilmesi, Zengezur Koridoru ve hâlen işgal altında kalan dört köyün Azerbaycan’a iadesi gibi konuların öncelik kazandığını aktardı. Rusların Ukrayna cephesine daha fazla yoğunlaştığını kaydeden Rızayev “Ruslar bölgede daha fazla zaman kaybetmek istemediği için güçlerini bir yıl önceden çekiyor” dedi. Rusların farklı bölgeleri terk etmesinin ardından gözler Türkiye ve Rusya’nın müşterek gözlem noktasının bulunduğu Ağdam’a çevrildi. Bu noktadaki askerî gözlem noktasında 100’e yakın iki ülke askeri bulunuyor.

250 YILLIK PARANTEZ KAPANDI

Azerbaycanlı siyaset bilimci Ramin Sadıkov gelişmeyi sahadaki zaferin taçlandırılması olarak değerlendirdi. Sadıkov “Rusya oradaki misyonunu tamamladı. Azerbaycan SSCB’nin dağılma döneminde Rus ordusunu topraklarından çıkaran ilk ülkeydi. Tarih tekerrür etti. Buna paralel İran ve Fransa’nın sabotaj girişimlerine karşı da geri adım atmayacaktır. Yönetim olarak her alanda elimiz güçlendi. Fransa ve İran sahayı karıştırmak istiyor. Her iki ülkenin rahatsızlıklarında biri de yürütülen casusluk operasyonları. Azerbaycan-Ermenistan müzakereleri de bu geri çekilmeden olumlu etkilenecek. Rusya’nın Ermenilerle birlikte 250 yıldır probleme dönüştürdüğü Karabağ’da parantez tamamen kapandı” şeklinde beyanat verdi.

FRANSA, BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

Öte yandan Rus güçlerinin çekilmesi İran ve Fransa’yı rahatsız etti. Fransa istişarede bulunmak üzere Bakü Büyükelçisi’ni ülkeye geri çağırdığını duyurdu. Fransa’nın, Aralık 2023’te Ermenistan’a 50 zırhlı araç göndereceği ortaya çıkmıştı. Ardından da Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, resmî ziyaret için gittiği Ermenistan’da, bu ülkeye kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri vermeye hazır olduklarını duyurmuştu. Azerbaycan geçen yılın sonunda Fransa’nın Bakü Büyükelçiliğindeki iki çalışanı “istenmeyen kişi” ilan etmiş, ocak ayında ise ülkede casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Fransız vatandaşı tutuklamıştı.

İran’ın sınır hattında konuşlu askerî mevzilerinde ise hareketlilik gözlendi. Azerbaycan’a karşı Erivan’ı silahlandıran İran ve Fransa işgalden kurtulan Karabağ’da istikrarın sağlanması durumunda Azerbaycan’ın Zengezur, Batı Azerbaycan ve ihtilaflı konulara yönelerek mesafe almasından çekiniyor.

1.960 ASKER BİR YIL ÖNCE AYRILDI

Rus Barış Gücü; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildiri çerçevesinde Dağlık Karabağ’a konuşlandırılmıştı. Bildiriye göre barış güçleri, 10 Kasım 2025 tarihine kadar bölgede kalabilecekti. Birlik, hafif silahlarla donatılan 1.960 askerî personel, 90 zırhlı araç, 380 araç ve özel teçhizattan oluşuyor.