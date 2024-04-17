Fransa, Bakü Büyükelçisi'ni geri çağırdı!

Fransa, Azerbaycan'ın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veren eylemleri nedeniyle istişarede bulunmak üzere Bakü Büyükelçisi'ni ülkeye geri çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın bu adımı, "Azerbaycan'ın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veren tek taraflı eylemleri" nedeniyle aldığı ifade edildi.

MACRON BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Bakü Büyükelçisi ile konuyu görüştüğü belirtildi. Macron'un Azerbaycan'ın eylemlerinden ötürü üzüntü duyduğu aktarılarak, Azerbaycan'dan niyetini açıklığa kavuşturması beklentisinde olduğu vurgulandı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın, ülkesinin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini desteklediği kaydedildi.

FRANSA VE AZERBAYCAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

Fransa ve Azerbaycan ilişkilerinde, 2023 yılı sonundan bu yana gerginlik yaşanıyor. Azerbaycan, Ermenistan'a yönelik askeri malzeme konusunda desteğini artıran Paris hükümetini eleştirmiş, Aralık 2023'te Fransa'nın Ermenistan'a 50 zırhlı araç göndereceği ortaya çıkmıştı.

Şubatta ise Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, resmi ziyaret için gittiği Ermenistan'da, bu ülkeye kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.

Azerbaycan, geçen yılın sonunda, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğindeki 2 çalışanı "istenmeyen kişi" ilan ederken, ocakta ise ülkede casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Fransız vatandaşı tutuklanmıştı.