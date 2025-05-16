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Kasap kan kaybediyor! Netanyahu'nun sonu göründü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kasap kan kaybediyor! Netanyahu&#039;nun sonu göründü
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu gezisiyle yeni bir dönemin başladığını, saf dışı edilen eli kanlı İsrail yönetiminin ‘gidici’ olduğunu söyledi.

YILMAZ BİLGEN - ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu gezisi bölgede bütün dengeleri değiştirdi. Uzmanlara göre, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir safhaya geçildi. Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Suriye’ye ambargoyu kaldırdığını açıklaması ülkeyi rahatlatırken gerilimi azalttı. Suudi Arabistan’daki Suriye zirvesine Erdoğan’ın da telekonferansla katılması ise İsrail’i endişelendirdi. İsrail’in Erdoğan’lı görüşmeyi engellemeye çalıştığı, “Kasap” lakaplı Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Suriye’ye müeyyidelerin kalkmaması için bütün kanalları zorladığı belirtildi. İsrail medyasında Netanyahu’nun Erdoğan’a karşı büyük bir hezimet yaşadığı yönünde yorumlar yapıldı. Batı ülkelerinden İsrail aleyhine açıklamalar gelmeye başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail’in Gazze’de yaptığının kabul edilemez olduğunu bildirdi. İngiltere “İsrail, Gazze’de zalimliğe son vermeli” dedi.

SAF DIŞI EDİLDİ

Uzmanlara göre rüzgâr İsrail’in aleyhine döndü. İsrail araştırmaları uzmanı Doç. Dr. Tuğçe Ersoy Ceylan’a göre Trump’ın gezisinin tarihî etkileri olacak. ABD Başkanı’nın pragmatik ve öngörülemez niteliğine vurgu yapan Ceylan “Her şeyden önce işlerin Netanyahu ve siyonist odakların istediği doğrultuda gitmediği çok açık. Trump’ın İran’la müzakere yönlü ortaya koyduğu irade, Yemen, Suriye ve Hamas’la ilgili konularda Netanyahu-İsrail kanadının saf dışı edilmesi çok önemliydi. ABD-İsrail aksında bir gerilimin olduğu Tel Aviv’den yapılan açıklamalara da yansıyor. Netanyahu, Trump’ın ilk seçildiği dönem olduğu kadar rahat değil ve baskı yediği çok net. Özellikle Suriye üzerindeki yaptırımların kaldırılması Türkiye’nin diplomasi zaferidir. Erdoğan’ın çevrim içi olarak görüşmeye katılması da bunun göstergesi. DEAŞ’tan kurtulmak için Şam yönetimine inisiyatif tanınması, PKK-YPG konusunda ciddi bir aks değişikliği yaşandığı anlamına geliyor. Oradaki İbrahimi Anlaşmalar maddesi, Gazze sonrası tüm zeminini, anlamını kaybettiği için zaten önemsiz” değerlendirmesini yaptı. Ceylan, PKK ile ilgili gelişmelerin ABD-Türkiye ilişki trafiğinden bağımsız olmadığını ifade etti.

20 YILLIK PARANTEZ KAPANDI

Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan da “Trump şiddet sarmalını sonlandırmak istiyor. Filistin konusunda bir orta yol bulunacak. İsrail’in yıkıcı etkisinin frenlendiği zaten görülüyor. Bölgede Türkiye’yi rahatsız etmeyecek bir dizayn olacağını söyleyebilirim. Burada en kritik gelişme İsrail etkisinin kırılması. Pakistan-Hindistan geriliminde Pakistan lehine oluşan sonuç, Hamas’la ilgili esir değişimi gibi gelişmeler İsrail’in belirleyici aktör olma hevesini sınırlandırdı. Netanyahu için geri sayım başladı. MOSSAD’ın başındaki Meir Dagan’ın şüpheli ölümü, Trump’ın güvenlik danışmanı Waltz ile Netanyahu’nun arkasından iş çevirmesi, Almanya’nın hibe ettiği iki denizaltının BAE’ye satışı ile birçok cinayet ve hırsızlık dosyasından dolayı İsrail toplumunun Netanyahu’ya baskısı da bu süreçte etkili” dedi.
İsrail’i yakından izleyen isimlerden Muhammed Tarık Özkan, Trump’ın savaşı bitirme konusunda ciddi girişimlerde bulunacağı görüşünde. Özkan “Chicago merkezli sol Yahudiler ve siyonist gruplar endişeli. Netanyahu, ay sonununda kutlayacakları ‘Şavuot Bayramı’nda ‘Gazze artık bizim’ demeyi planlıyordu. Trump’ın Orta Doğu turu planları altüst etti” diye konuştu. Prof. Dr. Nuh Arslantaş da “Trump’ın Gazze’ye farklı bir statü vererek buraya Evangelist Hıristiyanları getireceği endişesi Yahudi toplumunda iyice arttı. Çünkü Evagleistler için Kudüs Yahudilerden daha fazla kutsal. Gazze’nin turizme açılan farklı bir şehir olması ile dünya geneli binlerce Evangelist’in Filistin’e akacağından korkuyorlar” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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