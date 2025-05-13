Netanyahu'dan yeni katliam duyurusu: Tüm gücümüzle Gazze'ye gireceğiz

Kaynak: Dış Haberler 13 Mayıs 2025 16:18 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 16:23 - Güncelleme:

İsrail, 19 aydır aralıksız olarak saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı bir operasyon hazırlığına girişti. Bebek katili Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail güçlerinin "mutlak zafere" ulaşana kadar saldırıları sürdüreceğini duyurdu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'te yapılan saldırıyı bahane ederek katliamlarını artıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun operasyonlarını artıracağını duyurdu. Netanyahu, Hamas tarafından esir alınan 10 askerin geri verilmesi durumunda "onları alıp operasyonu tamamlayacaklarını" söyledi. "GAZZE'DE MUTLAK ZAFER HEDEFLİYORUZ" Siyonist Başbakan operasyonların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde Hamas'ın yenilgisini tamamlamak için tüm gücümüzle gireceğiz" dedi. GEÇİCİ ATEŞKES GÜNDEMDE Mİ? Netanyahu, "Savaşı durduracağımız bir durum söz konusu olmayacak ama belli bir süre ateşkes sağlayıp, sonra sonuna kadar devam edebiliriz" şeklinde konuştu. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık