Katil ordusuna dünyadan tepki yağıyor! İsrail, Gazze'yi işgale başladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bütün dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi’ni işgal etmek için hazırladığı skandal planı Güvenlik Kabinesine onaylattı. İlk etapta Gazze Şeridi’ndeki Gazze şehrinin işgal edilmesi için İsrail ordusu bölgeye asker ve teçhizat sevk etmeye başladı. İsrail’in işgal planına dünyanın birçok ülkesinden tepki yağdı...

ALMANYA SİLAH VERMEYECEK

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarda kullanabileceği silahların ikinci bir duyuruya kadar İsrail’e ihracatının askıya alındığını duyurdu. İsrail’in Hamas’a karşı savunma hakkı bulunduğunu savunan Merz bununla birlikte, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes için kararlı müzakerelerin yapılmasının Alman hükûmeti için büyük öncelik taşıdığını aktardı.

İNGİLTERE: YANLIŞ KARAR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer “İsrail hükûmetinin Gazze’deki saldırılarını daha da tırmandırma kararı yanlış. Bu kararı derhâl yeniden gözden geçirmesi yönünde şiddetle çağrıda bulunuyoruz. Bu eylem, bu çatışmayı sona erdirmek veya rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için hiçbir işe yaramayacak. Sadece daha fazla kan dökülmesine neden olacak” ifadelerini kullandı.

RUSYA: KINIYORUZ

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky “Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz” dedi. Bu planın bütün BM kararlarını ihlal edeceğini kaydeden Polyansky, İsrail-Filistin meselesine ilişkin tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

ÇİN: GAZZE FİLİSTİN’İN

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Gazze, Filistin halkına aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır” diyerek Netanyahu’ya “Tehlikeli eylemlerini derhâl durdur” çağrısı yaptı.

BM: ACİLEN DURDURULMALI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Tel Aviv yönetiminin işgal planını acilen durdurması gerektiğini söyledi. Türk, İsrail’in bu planıyla Gazze’de şiddetin tırmanacağını, daha fazla kitlesel zorla yerinden edilmelerin olacağını ve vahşet suçlarına yol açacağını bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal planının Filistinliler için “kesin ölüm” anlamına geldiği uyarısında bulunarak uluslararası müdahale çağrısı yaptı. Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail’in Gazze’deki saldırı ve ihlallerini durduramazsa, bunun korkunç sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. İsrail’e ayrıca İspanya, Hollanda, Avustralya, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Belçika ve Ürdün’den de tepki geldi.

200 BİN YEDEK ASKER ÇAĞRILACAK

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Güvenlik Kabinesinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal kararı alması sonra üst düzey askerî yetkililerle bir araya geldi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Zamir’in Gazze’ye saldırıların büyük oranda yönetildiği Güney Komutanlığında bazı üst düzey komutanlarla durum değerlendirme toplantısı yaptığı ifade edildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Zamir “Gazze’nin işgal planının hem askerî hem de altyapı açısından uygulanabilmesi için, çoğu uzun süre görev yapmış 200 bine yakın yedek askere ihtiyaç duyulduğunu” söyledi. Öte yandan ABD medyası, saldırı için hazırlıklara başlayan İsrail ordusunun sınıra askerî yığınak yaptığını yazdı. Yeni birliklerin ve teçhizatların sevkiyatı uydu fotoğraflarına da yansıdı.

4 FİLİSTİNLİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ! ÇOCUKLAR ANNELERİNİN KUCAĞINDA CAN VERİYOR

İsrail’in saldırıları ve ablukası sebebiyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 2’si çocuk 4 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, açlık yüzünden can verenlerin sayısının 201’e çıktığını bildirirken “Gazze’de çocuklar, annelerinin kucağında açlıktan ölüyor. Dünya ise sadece izliyor “ ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail ordusu günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilen Gazzelilerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları da bombalıyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli şehit oldu, 151 bin 442 kişi de yaralandı. Binlerce Filistinlinin cenazesinin devam eden İsrail saldırıları sebebiyle enkaz altında bulunduğu belirtiliyor.