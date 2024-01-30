Katolik kilisesinde LGBT+ tartışması! Papa Francis izin veriyor Afrikalılar karşı çıkıyor

Katolik kiliselerinde LGBT+ tartışmaları devam ediyor. Afrikalı Katoliklerin karşı çıkmasını değerlendiren Papa Francis bunun onlara “özel bir durum” olduğunu söyleyerek zamana bırakmak gerektiğini söyledi. Papa, LGBT+ hareketine desteklerini devam ettirecekleri mesajı verdi.

Papa Francis’in LGBT+’yı kutsamaya izin veren belgesi "Fiducia Supplicans"ın yayınlanmasından sonra Afrika kiliseleri şiddetle karşı çıktı.

İtalyan gazetesi La Stampa'ya verdiği özel bir röportajda konuşan Papa, Afrika’da homoseksüelliğe karşı olan katolikler ve bir çok piskopos için "özel bir durum" olduğunu söyledi.

Papalığın homoseksüelleri kutsamasının izin verilmesi kararına karşı çıkanların, bu kararı zamanla anlayacaklarını ifade etti.

"Şiddetle itiraz edenler, küçük ideolojik gruplara aittir" diyen Francis, "Afrikalılar için homoseksüellik kültürel açıdan 'kötü' bir şey, hoşgörü göstermiyorlar" dedi.

Fiducia Supplicans Deklarasyonu'nun herkesi zamanla güvenceye alacağını söyleyerek "Amaç, bölmek değil dahil etmektir” diyerek herkese zamanla kabul ettireceklerini ifade etti.

"AYRILMALARINDAN ENDİŞE ETMİYORUZ"

Özellikle Afrika'da bazı ülkelerde belgenin tamamen reddedildiğini söyleyen Papa, bu reformların tutacağını söyledi.

Yapılan LGBT+ reformunun muhafazakar Katolikler arasında ayrılma riski taşımadığını, bundan endişe duymadığını, ayrılık konuşmalarının her zaman "küçük gruplar" tarafından yönlendirildiğini belirtti.

"Onları kendi haline bırakmalı ve devam etmeliyiz... ve ileriye bakmalıyız" diyen Papa, LGBT+ hareketine desteklerini devam ettirecekleri mesajı verdi.