Kınadığı başına geldi! Trump’tan bir gaf daha: St. Petersburg’a 'Leningrad' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da gerçekleştireceği zirve öncesinde art arda yaptığı coğrafya hatalarıyla bir kez daha gündemde.

Trump, önce Alaska için "Rusya’ya gidiyorum" dedi, ardından da St. Petersburg’dan "Leningrad" olarak bahsetti.

"MOSKOVA VE LENİNGRAD'I ALSAK BİLE KÖTÜ ANLAŞMA DERLER"

Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda medya eleştirisinde bulunan Trump, "Moskova ve Leningrad’ı alırsak bile basın yine kötü anlaşma yaptığımızı söyler" ifadelerini kullandı. Ancak Trump’ın "Leningrad" dediği şehir, 1991 yılında adı resmen yeniden St. Petersburg olarak değiştirilen Sovyet döneminin ismiyle anılıyor.

ALASKA GAFI HALA TAZE

Trump’ın gafları bununla da sınırlı değil. Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Putin ile Alaska'da yapacağı görüşmeye atıfta bulunurken, "Rusya’ya gidiyorum" dedi. Oysa Alaska, 1867 yılında Rusya’dan satın alınmış ve 1959 yılında ABD’nin 49. eyaleti olmuştur.

Gündeme bomba gibi düşen açıklamanın ardından Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt’e sorulan sorular da net bir cevap bulamadı.

Leavitt, "Belki gelecekte Rusya’ya gitme planları vardır" diyerek konuyu geçiştirdi.

PUTİN İLE KRİTİK ZİRVE CUMA GÜNÜ

Trump ile Putin, 15 Ağustos 2025 Cuma günü Alaska’da bir araya gelecek. Zirvede, Rusya’nın 2022 yılında başlattığı Ukrayna savaşının sonlandırılması için muhtemel adımların ele alınması bekleniyor. Ancak Beyaz Saray, zirveden bir ateşkes çıkma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

"PUTİN BLÖF YAPIYOR, BARIŞ İÇİN RUSYA'YA BASKI ARTMALI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in daveti üzerine Berlin’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Berlin'deki temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Zelenskiy, cephedeki son durumu görüştüklerini ve ABD eski Başkanı Donald Trump’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in blöf yaptığını aktardığını söyledi.

Zelenskiy, "Güvenlik garantileri olmalı. Trump da bunu desteklediğini belirtti" diyerek, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik güvenlik taahhütlerinin devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Ziyareti kapsamında dünyanın dört bir yanından liderlerle 30'dan fazla görüşme yaptığını kaydeden Zelenskiy, "Farklı bölgeler, farklı vizyonlar ama ortak pozisyonlar. Bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN BİZİ KANDIRMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"

Adil bir barış için Rusya'ya daha fazla baskı yapılması gerektiğini vurgulayan Ukrayna lideri, "Rusya'nın bizi kandırmasını önlemek için, hem bizim hem de ortaklarımızın geçmişteki deneyimlerinden ders çıkarmalıyız" dedi.

Zelenskiy ayrıca, "Şu anda Rusların savaşı sona erdirmeye hazırlandıklarına dair hiçbir işaret yok" diyerek Moskova’nın barış niyeti taşımadığına dikkat çekti.

TOPRAK PAZARLIĞINA NET RED: TEMAS HATTI ESAS ALINMALI

Ukrayna’nın toprak konularını görüşmeye açık olduğunu belirten Zelenskiy, ancak temas hattının başlangıç noktası olması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, "Rusya tarafından işgal edilen toprakların yasal tanınması tartışmanın bir parçası değildir" diyerek, ilhak edilen bölgelerin müzakere dışı olduğunu ifade etti.

MACRON VE TRUMP'TAN DESTEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı açıklamada, toprak konularının yalnızca Zelenskiy tarafından müzakere edilebileceğini belirtti. Trump da bu görüşe katılarak, Ukrayna'nın egemenlik hakkının pazarlık konusu olamayacağını vurguladı.