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Haberler > Dünya > Kırgızistan'da darbe girişimi! Grup etkisiz hale getirildi, gözaltılar var

Kırgızistan'da darbe girişimi! Grup etkisiz hale getirildi, gözaltılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede bir darbe girişiminin engellediğini açıkladı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, iktidarı devirme planı yaptığı belirlenen "kriminal" bir grubun üyelerinin yakalandığını duyurdu. Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme ve kitlesel huzursuzluk yoluyla ülkedeki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma planları yapan "kriminal ve yıkıcı" bir grubun engellendiğini bildirdi.

ÇOK SAYIA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan soruşturmada söz konusu grubun üyelerinin, "suç ideolojisini destekleyen ve aynı zamanda fanatik şekilde dini ideolojiyi savunan" kişilerden oluştuğu belirtildi. Açıklamada, operasyonla yakalan kişilerin evlerinde ve arabalarında el yapımı patlayıcı cihazlar, ateşli silahlar, mühimmat, telsizler, kolluk kuvvetleri üniformaları, insansız hava araçları ve diğer yasaklı yayınlar bulunduğu aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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