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Göçmen teknesi alabora oldu! 89 ölü, çok sayıda kayıp var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Göçmen teknesi alabora oldu! 89 ölü, çok sayıda kayıp var
Moritanya, Göçmen Teknesi, Afrika, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Moritanya açıklarında 170 kişiyi taşıyan göçmen teknesi alabora oldu. Feci olayda 89 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kayıp.

Afrika ülkesi Moritanya’nın resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü bir göçmen teknesinin Ndiago kentine yaklaşık 4 kilometre mesafede alabora olduğu belirtildi.

170 KİŞİ BULUNUYORDU

Olayda 89 kişi hayatı kaybetti, sahil güvenlik ekibi aralarında 5 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişiyi kurtardı. Kurtarılan göçmenler tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'ya gitmek üzere 6 gün önce Gambiya-Senegal sınırından yola çıkan teknede en az 170 göçmenin bulunduğu ifade edildi.

Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, iş bulmak ve yeni bir hayat kurmak için Avrupa ülkelerine gitmek üzere Atlas Okyanusu ve Akdeniz üzerinden tehlikeli yolculuklar yapıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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