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Bütün şehir kayıp 3 kız için ayağa kalktı! Bulundukları yer pes dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa, Zeynep, Meryem, Sümeyye, Avm, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da paten kaymak için evden çıkıp AVM'ye giden 3 kız arkadaş şiddetli yağmur nedeniyle metro seferleri iptal olunca evlerine dönemedi. Kızlar AVM’de mahsur kalınca, kendilerine ulaşamayan aileleri ve yakınları adeta seferber oldu. AVM'nin güvenlik görevlisinden gelen telefonla aileler sevince boğuldu.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde evlerinden paten kaymak için Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezine giden 10 yaşlarındaki Zeynep, Meryem ve Sümeyye geç saatlere kadar evlerine dönmedi.

HERKES KIZLARI BULMAK İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kızlarına ulaşamayan aileler durumu polis ekiplerine bildirirken, konu komşu 3 arkadaşı bulmak için seferber oldu. Adeta tüm Bursa halkı kayıp kızlardan haber ararken, sevindirici haber AVM’nin güvenliklerinden geldi.

SEVİNCE BOĞULDULAR

Kendilerine gelen telefon üzerine aileler hemen alışveriş merkezine giderken, kızlarına kavuşmanın sevinciyle gözyaşlarına boğuldu ve o anlar kameraya yansıdı.

Bütün şehir kayıp 3 kız için ayağa kalktı! Bulundukları yer pes dedirtti - 1. Resim

AVM'DE MAHSUR KALMIŞLAR

Emek Mahallesi’nde ise yüzlerce kişi sokakta kaybolan kızları bekledi. Evlerine dönen kızları mahalleli alkışla karşılarken, Bursa’yı ayağa kaldıran minik kızların yağmur nedeniyle iptal olan metro seferine binemeyip AVM’de mahsur kaldıkları öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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