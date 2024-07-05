Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hırsız girdi! Kameraların çalışmaması ülkede gündem oldu

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Temmuz 2024 08:49 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 08:58 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Kamerun’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Palais d'Etoudi‘ye geçen ay hırsız girdi. Bazı belgelerle bir miktar paranın çalındığı öğrenilirken güvenlik kameralarının çalışmaması ise tartışmalara neden oldu.