Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hırsız girdi! Kameraların çalışmaması ülkede gündem oldu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kamerun’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Palais d'Etoudi‘ye geçen ay hırsız girdi. Bazı belgelerle bir miktar paranın çalındığı öğrenilirken güvenlik kameralarının çalışmaması ise tartışmalara neden oldu.
Ulusal basındaki cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, 15 Haziran'ı 16'sına bağlayan gece bir hırsız, sarayda Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın Sivil Kabine Müdürü Samuel Mvondo Ayolo'nun ofisine girdi.
GÜVENLİK KAMERALARI ÇALIŞMAMIŞ
Olay sırasında birkaç noktada cam kırıkları olduğu tespit edildi. Hırsız, ofisten bazı belgeleri ve bir miktar para alarak Palais d'Etoudi’den kaçtı. Hırsızlığın yaşandığı esnada saraydaki güvenlik kameralarının çalışmaması, ülkede tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı