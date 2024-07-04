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29 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-20" operasyonu! 100'ü aşkın gözaltı var

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Gündem Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-20' operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca düzenlenen operasyonlarda yüksek miktarda döviz ve Türk Lirası ile bazı dijital materyallerin ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını ortaya koydu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

FETÖ'YE GÖZ AÇTIRILMAYACAK

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

29 İLDE DEV OPERASYON!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında şüphelilerin; örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MATERTAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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