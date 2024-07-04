AK Parti'den Deniz Naki ile Merih Demiral'ı bir tutan Özgür Özel'e tepki

CHP lideri Özgür Özel, Avusturya maçında 'bozkurt'lu sevinç yapan Merih Demiral için "Bozkurt ile karşılaşanlar birbirlerine Türk olduklarını göstermek için bozkurt yaparlar ve herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı. Özel, konuşmasının devamında PKK destekçisi Deniz Naki'nin zafer işareti ile bozkurt işaretini bir tuttu. Özel'in açıklamalarına AK Partili Hamza Dağ'dan tepki gecikmedi.

Ne diyeceği merak konusuydu! Merih Demiral'a sahip çıkan Özgür Özel'in bir aması var

Ne diyeceği merak konusuydu! Merih Demiral'a sahip çıkan Özgür Özel'in bir aması var

CHP Genel Başkanı Özel, genel merkezde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özel, UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin soru üzerine "Bu, Türk milletinin 2 bin yıldan beri işareti. Bozkurt ile karşılaşanlar birbirlerine Türk olduklarını göstermek için bozkurt yaparlar ve herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yoktur. Afganistan'ın kuzeyinde yaşayan Türkler de yapıyor bunu, Sibirya'da yaşayan Türkler de yapıyor, Azerbaycan'da, Tebriz'de 10 binlerce kişi yapıyor bunu. Bence Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil de Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur." ifadelerini kullandı.

'BOZKURT' İLE 'ZAFER İŞARETİ'Nİ EŞ TUTTU

Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

Bir de bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım sıkıntı yok, biz hep böyleydik. Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade, oynadığı güzel futbol ve hepimize yaşattığı gurur yönünden değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum."

ÖZEL'İN BAHSETTİĞİ FUTBOLCU DENİZ NAKİ ÇIKTI

Öte yandan, CHP lideri Özgür Özel'in 'zafer işareti yapan futbolcu' olarak bahsettiği ismin bir dönem Amedspor forması giyen Deniz Naki olduğu öğrenildi.

Deniz Naki'nin 2015 yılında Tunceli Polis Karakolu'na terör örgütü PKK tarafından saldırının düzenlendiği gün "Dersimin yiğitlerine bin selam olsun" şeklinde paylaşım yapmıştı.

AK PARTİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Öte yandan, Özgür Özel'in Merih Demiral ile Deniz Naki'yi eş tutmasına AK Parti'den tepki geldi.

X hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı, Merih Demiral’ın gol sevincini amasız, fakatsız savunamadığı gibi topluma sunduğu “Ama” bir terör propagandası örneği.

Polis karakoluna saldıran teröristleri “Dersim’in yiğitleri” olarak niteleyen bir terör sempatizanı ile ay yıldızlı bayrağı gururla temsil edip manşetlere taşıyan bir memleket evladını bir tutmak, öz vatanına yabancılaşmaktır.

Söz konusu bizi biz yapan değerler olduğunda bari ya dik duruş sergileyin ya da bırakın kaz yansın, çevirmekle uğraşıp madara olmayın"