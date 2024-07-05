Altın fiyatları için kritik gün! Tamam mı, devam mı?

Altında son dakika! 5 Temmuz gram altın fiyatı 2470 TL ve ons altın fiyatı 2363 dolardan güne başlıyor. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdamda 191 bin kişilik artış öngörülüyor. Beklentilere paralel ya da daha zayıf istihdam rakamları “güvercin FED” senaryolarını destekleyecek. Böylece ilk faiz indirimi için eylül ihtimali artacak. Bu senaryonun altın fiyatlarına da pozitif yansıyacağı ve gramda 2500 TL’nin görülebileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında son günlerde yükseliş dikkat çekerken, haftanın son işlem gününde kritik bir veri bekleniyor. ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasını belirlerken dikkate aldığı en önemli göstergelerden olan “tarım dışı istihdam” verisi bugün açıklanacak.

GÖZLER SAAT 15:30’DA ABD’DE

Ülkede haziran ayında tarım dışı istihdamda, 191 bin kişilik artış bekleniyor. Önceki ay 272 bin kişilik yükseliş yaşanmıştı. Bugün TSİ 15:30’da açıklanacak verinin beklentilere paralel ya da beklenti altında gerçekleşmesi halinde, istihdam piyasasından da “soğuma” işaretleri alınacak.

‘GÜVERCİN FED’ SENARYOLARI

Bu arada mayısta %0,4 artan saatlik kazançların, haziranda %0,3 yükseliş göstermesi öngörülüyor. İstihdam rakamlarında ve maaşlarda artış hızının düşmesi, “güvercin FED” beklentilerine destek vererek faiz indirimi beklentilerini besliyor ve altın fiyatlarına da pozitif yansıyor.

5 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 5 Temmuz gram altın fiyatı 2480 TL’den güne başlarken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiyatlar 2465-2505 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 93 TL, yarım altın 8 bin 178 TL ve tam altın da 16 bin 305 TL’den satılıyor.

5 TEMMUZ ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında işlemler, 2363 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. Hafta boyunca gerileyen dolar endeksi 105,00 sınırına çekilirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,35’te bulunuyor. Dolarda küresel anlamda “sınırlı güç kaybının yaşandığı” bir hafta geride kalıyor.

ABD VERİLERİ VE FED ÖNGÖRÜLERİ

Bu arada bu hafta ABD’de istihdam piyasalarından gelen diğer verilerde zayıflık işaretleri öne çıktı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 238 bin kişi ile beklenti üzerinde geldi. Özel sektör istihdamı da 165 bin beklentiye karşılık, 150 bin kişi arttı. FED’den eylül ve aralıkta iki faiz indirimi öngörülüyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

ABD’den gelen son verilere bütün olarak bakıldığında, FED’in hedeflediği soğumanın gerçekleşmeye başladığını belirten analistler; “Bugünkü tarım dışı istihdam da zayıf gelirse, eylülde ilk faiz indirimi ihtimali daha da artabilir. Bu durumda altın fiyatlarında da yukarı yön isteği artabilir. Gram altında 2500 TL’ye doğru bir yükseliş ihtimali de bu senaryo dahilinde destek bulabilir” şeklinde konuşuyor.