Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Dolarda ‘sınırlı’ yükseliş! Hafta nasıl kapanıyor?

Dolarda ‘sınırlı’ yükseliş! Hafta nasıl kapanıyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dolarda ‘sınırlı’ yükseliş! Hafta nasıl kapanıyor?

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolarda son dakika! 5 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,63 TL’den haftanın son işlem gününe başlıyor. Dünkü kapanışa göre sınırlı yükseliş dikkat çekiyor. Yabancılardan olumlu raporlar devam ederken; HSBC, enflasyondaki düşüşün reel faizi destekleyeceğini ve bunun TL’de kalmayı cazip kılacağını bildirdi. Mart ayında ilk not artışını gerçekleştiren Fitch Analisti Morales de; doların 36,00 TL’den yılı kapatabileceğini öngördü.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken döviz kurlarında belli bir bant aralığında yatay hareketlilik devam ediyor. Çarşamba günü açıklanan ve beklentinin oldukça altında kalan aylık TÜFE verisinin ardından, yabancılardan da TL lehine açıklamalar geliyor. 

TL’NİN CAZİBESİ ARTIYOR

Son olarak dün HSBC tarafından yayımlanan raporda; Türkiye’de enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü olduğu, bu anlamda haziran ayı verilerinin umut verdiği ve ileriye dönük reel faiz cazibesinin öne çıktığı, bütün bunların da “elde TL tutmak” için önemli bir sebep sunduğu belirtildi. 

5 TEMMUZ DOLAR FİYATI KAÇ TL

Bankalar arası piyasada 5 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,63 TL’den haftanın son işlem gününe başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 32,53-32,63 TL alım ve satım aralığına devam ediyor. Gecelik TL faizleri sınırlı düşüşle %52,26 olurken; dolarda, düne göre hafif yükseliş gözlemleniyor. 

YIL SONU BEKLENTİSİ 36,00 TL

Öte yandan yıl sonu dolar tahminleri de geliyor. CNBC-e’ye konuşan Fitch Türkiye Analisti Erich Arispe Morales; doların 36,00 TL’den yılı kapatabileceğini öngördü ve kurlarda yaşanabilecek kademeli bir yükselişin bile dezenflasyon sürecinde bir engel teşkil etmeyeceğini söyledi. 

DTH VE KKM’DE SON DURUM

Kurlarda beklentilerin öngörülebilir hale gelmesiyle birlikte dövizden TL’ye geçiş de devam ediyor. 28 Haziran haftasında yurt içi döviz hesapları 2 milyar dolar düştü ve 163 milyar dolar sınırına çekildi. KKM hesapları da 18,3 milyar TL düşüşle birlikte toplamda 2 trilyon 14,5 milyar TL'ye geriledi. 

REZERVLER VE TAHVİL PİYASASI

Yabancı yatırımcıların ‘carry trade’ ve DİBS kanalından girişleri, gösterge tahvil faizini %40’ın altına taşımıştı. Hızlı işlemler haftalık verilerde de zaman zaman yansıyor. Bu anlamda geçen hafta TCMB’nin brüt rezervinde 4,7 milyar dolar düşüş ve yabancılardan 680 milyon dolarlık tahvil satışı dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
DEAŞ'a Bozdoğan darbesi! Çok sayıda gözaltı varAltın fiyatları için kritik gün! Tamam mı, devam mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın fiyatları için kritik gün! Tamam mı, devam mı? - EkonomiAltın fiyatları için kritik gün! Tamam mı, devam mı?MT Gox hareketlendi ‘ayı piyasası’ başladı! Bitcoin uçurumdan düştü! Kriptolarda büyük çöküş… - EkonomiBitcoin uçurumdan düştü! Kriptolarda büyük çöküş…MHP’den kanun teklifi... Çiftçinin traktörü haczedilmesin - EkonomiÇiftçinin traktörü haczedilmesinLimonun fiyatı böyle şişiyor... Kayıt dışı iki depodan 380 ton limon çıktı - EkonomiLimonun fiyatı böyle şişiyor46 ilde tane var! Bakan Bolat: "Gıdanın teminatı lisanslı depo" - EkonomiGıdanın teminatı lisanslı depoAltı ayda teslim alınmayanlar elden çıkarılacak! ‘Yediemin’deki araçların satışı kolaylaştırılıyor - Ekonomi‘Yediemin’deki araçların satışı kolaylaştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...