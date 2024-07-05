Dolarda ‘sınırlı’ yükseliş! Hafta nasıl kapanıyor?

Dolarda son dakika! 5 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,63 TL’den haftanın son işlem gününe başlıyor. Dünkü kapanışa göre sınırlı yükseliş dikkat çekiyor. Yabancılardan olumlu raporlar devam ederken; HSBC, enflasyondaki düşüşün reel faizi destekleyeceğini ve bunun TL’de kalmayı cazip kılacağını bildirdi. Mart ayında ilk not artışını gerçekleştiren Fitch Analisti Morales de; doların 36,00 TL’den yılı kapatabileceğini öngördü.

Altın fiyatları için kritik gün! Tamam mı, devam mı?

Altın fiyatları için kritik gün! Tamam mı, devam mı?

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken döviz kurlarında belli bir bant aralığında yatay hareketlilik devam ediyor. Çarşamba günü açıklanan ve beklentinin oldukça altında kalan aylık TÜFE verisinin ardından, yabancılardan da TL lehine açıklamalar geliyor.

TL’NİN CAZİBESİ ARTIYOR

Son olarak dün HSBC tarafından yayımlanan raporda; Türkiye’de enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü olduğu, bu anlamda haziran ayı verilerinin umut verdiği ve ileriye dönük reel faiz cazibesinin öne çıktığı, bütün bunların da “elde TL tutmak” için önemli bir sebep sunduğu belirtildi.

5 TEMMUZ DOLAR FİYATI KAÇ TL

Bankalar arası piyasada 5 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,63 TL’den haftanın son işlem gününe başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 32,53-32,63 TL alım ve satım aralığına devam ediyor. Gecelik TL faizleri sınırlı düşüşle %52,26 olurken; dolarda, düne göre hafif yükseliş gözlemleniyor.

YIL SONU BEKLENTİSİ 36,00 TL

Öte yandan yıl sonu dolar tahminleri de geliyor. CNBC-e’ye konuşan Fitch Türkiye Analisti Erich Arispe Morales; doların 36,00 TL’den yılı kapatabileceğini öngördü ve kurlarda yaşanabilecek kademeli bir yükselişin bile dezenflasyon sürecinde bir engel teşkil etmeyeceğini söyledi.

DTH VE KKM’DE SON DURUM

Kurlarda beklentilerin öngörülebilir hale gelmesiyle birlikte dövizden TL’ye geçiş de devam ediyor. 28 Haziran haftasında yurt içi döviz hesapları 2 milyar dolar düştü ve 163 milyar dolar sınırına çekildi. KKM hesapları da 18,3 milyar TL düşüşle birlikte toplamda 2 trilyon 14,5 milyar TL'ye geriledi.

REZERVLER VE TAHVİL PİYASASI

Yabancı yatırımcıların ‘carry trade’ ve DİBS kanalından girişleri, gösterge tahvil faizini %40’ın altına taşımıştı. Hızlı işlemler haftalık verilerde de zaman zaman yansıyor. Bu anlamda geçen hafta TCMB’nin brüt rezervinde 4,7 milyar dolar düşüş ve yabancılardan 680 milyon dolarlık tahvil satışı dikkat çekti.