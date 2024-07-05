Sokak köpeklerine yemek bırakan kadını sopayla dövdüler

İstanbul Maltepe'de bir kadının sokak köpeklerini beslemek için bıraktığı yemeği gören yaşlı çift, duruma tepki gösterdi. Yaşlı çift, kadına sopayla saldırırken o anlar kayıt altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe'de iddiaya göre bir kadın, sokak üzerinde bulunan boş alana köpeklerin beslenmesi için yemek bıraktı.

SOPAYLA SALDIRDILAR

Durumu fark eden mahalle sakini yaşlı çift, kadına tepki gösterdi. Yaşlı çift, bırakılan yemeği ağaçlık alana atınca taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşlı çift, kendisini cep telefonu ile kayda alan kadına sopa ile saldırdı. Taraflar arasında yaşanan tartışma ve adamın kadına sopa ile vurması darp edilen kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.