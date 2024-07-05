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Özgür Özel Suriye'ye gidip Esad'la görüşecek! Tarih verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özgür Özel Suriye&#039;ye gidip Esad&#039;la görüşecek! Tarih verdi
Chp, Şam, Suriye, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kısa bir süre içerisinde Suriye'ye gidip Esad'la görüşeceğini açıkladı. Özel, "2,5-3 aydır çalışıyoruz. Belli noktaya geldik. Temmuz ayı içinde gerçekleşmesini umut ediyoruz. Bir tarih belirleyeceğiz. Lübnan üzerinden gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad'ın olası görüşmesi kulislerde konuşulurken; dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel KRT'de Elif Doğan Şentürk ve Zafer Arapkirli'nin konuğu oldu. Gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Özel, Suriye'nin başkenti Şam'a gideceğini söyledi.

"TEMMUZ AYINDA GİDEBİLİRİM"

Detay vermekten kaçınan Özel, "Bir mutabakatımız var. Gün belirleyeceğiz. Çok yakın süreçte Şam ziyareti olacak. Bir aksilik çıkmazsa heyetle gidip görüşeceğiz. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup, bu sorunu çözüp, Avrupa'dan kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim. En büyük kampanyayı yapacağız. Parasını da bulacağız. Yeter ki sığınmacı meselesinden kurtarmak için herkes üzerine düşeni göstersin. 2,5-3 aydır çalışıyoruz. Belli noktaya geldik. Temmuz ayı içinde gerçekleşmesini umut ediyoruz. Bir tarih belirleyeceğiz. Lübnan üzerinden gideceğiz." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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